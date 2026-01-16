Sexta, 16 de Janeiro de 2026
18°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

GAECO / MPRS denuncia 17 por esquema criminoso em presídios do RS

Operação Madrinha aponta envolvimento de policiais penais em facilitação de entrada de drogas e celulares

Por: Marcelino Antunes Fonte: MP/RS
16/01/2026 às 09h38
GAECO / MPRS denuncia 17 por esquema criminoso em presídios do RS
(Foto: MP RS)

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) denunciou 17 pessoas por participação em organização criminosa, incluindo três policiais penais para os quais foi solicitado o afastamento das funções e perda do cargo. A denúncia apresentada nesta quinta-feira, 15 de janeiro, pelos promotores de Justiça Diego Pessi e Manoel Figueiredo Antunes envolve crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, favorecimento real qualificado, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As investigações da Operação Madrinha, deflagrada em dezembro do ano passado, apontaram que os denunciados integravam um esquema voltado a facilitar a entrada de drogas e celulares, entre outros ilícitos, em estabelecimentos prisionais, bem como, a circulação de pessoas não autorizadas no interior das cadeias. Tudo ocorria com a participação direta de integrantes da organização criminosa e colaboração de servidores públicos. Segundo a denúncia, os policiais atuavam na condição de garantir vantagens ao grupo, inclusive mediante inserção de dados falsos no controle de monitoramento penitenciário.

 

OPERAÇÃO MADRINHA

 

Deflagrada pelo GAECO/MPRS em 11 de dezembro de 2025, a Operação Madrinha teve como alvo uma organização criminosa que atuava em presídios do Rio Grande do Sul, facilitando a entrada de drogas, celulares e outros itens ilícitos. A ação ocorreu em São Luiz Gonzaga, Ijuí e Santiago, resultando na prisão de dois policiais penais, uma ex-apenada e um detento, além de duas prisões em flagrante. Foram cumpridos 17 mandados de busca, com apreensão de armas, drogas, dinheiro, celulares e veículos. A operação mobilizou 27 agentes do GAECO e 32 policiais militares, além de 73 integrantes do Grupo de Ações Especiais (GAES) e da Corregedoria da Polícia Penal.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 55 minutos

Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC

Autoridades cumpriram nove mandados de busca e apreensão

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Amazônia e Sul têm alerta de perigo para chuvas intensas

Há possibilidade de enchentes e ventos de até 100 km/h

 © Bruno Peres/Agência Brasil
Geral Há 16 horas

Plataforma Não Me Perturbe teve 1,7 milhão de adesões em 2025

Cadastro bloqueia chamadas de telemarketing e crédito consignado
Geral Há 17 horas

Morre aos 89 anos a atriz e modelo Vera Valdez

Vera trabalhou para grandes estilistas e atuou em cinema e teatro

 © PCSP/Divulgação
Geral Há 18 horas

“Fear of the pix”: operação em SP investiga golpe de ingressos falsos

Quadrilha criou site falso de vendas para show da banda Iron Maiden

Tenente Portela, RS
23°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 33°
24° Sensação
0.48 km/h Vento
91% Umidade
100% (16.16mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
29° 18°
Domingo
29° 19°
Segunda
24° 18°
Terça
23° 13°
Quarta
28° 14°
Últimas notícias
Crime Organizado Há 33 minutos

GAECO / MPRS denuncia 17 por esquema criminoso em presídios do RS
Geral Há 55 minutos

Delegada é presa em São Paulo suspeita de ligação com PCC
Prisão Há 1 hora

Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas em Santo Augusto
Geral Há 1 hora

Amazônia e Sul têm alerta de perigo para chuvas intensas
Segurança Pública Há 1 hora

Polícia Civil recupera bicicleta furtada em supermercado de Horizontina

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,09%
Euro
R$ 6,24 +0,21%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 543,519,42 +0,03%
Ibovespa
165,568,31 pts 0.26%
Mega-Sena
Concurso 2960 (15/01/26)
03
13
15
16
46
47
Ver detalhes
Quina
Concurso 6928 (15/01/26)
33
44
56
66
72
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3588 (15/01/26)
03
05
07
08
09
11
14
15
16
17
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias