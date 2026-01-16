GAECO / MPRS denuncia 17 por esquema criminoso em presídios do RS

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (GAECO/MPRS) denunciou 17 pessoas por participação em organização criminosa, incluindo três policiais penais para os quais foi solicitado o afastamento das funções e perda do cargo. A denúncia apresentada nesta quinta-feira, 15 de janeiro, pelos promotores de Justiça Diego Pessi e Manoel Figueiredo Antunes envolve crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, favorecimento real qualificado, falsidade ideológica e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

As investigações da Operação Madrinha, deflagrada em dezembro do ano passado, apontaram que os denunciados integravam um esquema voltado a facilitar a entrada de drogas e celulares, entre outros ilícitos, em estabelecimentos prisionais, bem como, a circulação de pessoas não autorizadas no interior das cadeias. Tudo ocorria com a participação direta de integrantes da organização criminosa e colaboração de servidores públicos. Segundo a denúncia, os policiais atuavam na condição de garantir vantagens ao grupo, inclusive mediante inserção de dados falsos no controle de monitoramento penitenciário.

OPERAÇÃO MADRINHA

Deflagrada pelo GAECO/MPRS em 11 de dezembro de 2025, a Operação Madrinha teve como alvo uma organização criminosa que atuava em presídios do Rio Grande do Sul, facilitando a entrada de drogas, celulares e outros itens ilícitos. A ação ocorreu em São Luiz Gonzaga, Ijuí e Santiago, resultando na prisão de dois policiais penais, uma ex-apenada e um detento, além de duas prisões em flagrante. Foram cumpridos 17 mandados de busca, com apreensão de armas, drogas, dinheiro, celulares e veículos. A operação mobilizou 27 agentes do GAECO e 32 policiais militares, além de 73 integrantes do Grupo de Ações Especiais (GAES) e da Corregedoria da Polícia Penal.

