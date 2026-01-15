Ribera é ouro em etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country

A quinta-feira (15) foi dourada para o esquiador brasileiro Cristian Ribera que venceu a primeira prova na etapa da Copa do Mundo de esqui cross-country, em Finsterau (Alemanha). No segundo dia da competição, ele foi campeão nos 10 quilômetros da largada em massa (mass start) da classe LW11 (atletas que competem sentados em sit-ski, com uso de bastões), com o tempo de 29min15s4. Em segundo lugar, com a prata, ficou o chinês Zhongwu Mao (29min17s9), seguido pelo russo Ivan Golubkov (29min27s2), que levou o bronze. Na prova de largada em massa largada os atletas são separados por classe funcional.

“A prova foi muito boa. Eu me senti bem e confiante de que hoje teria melhores chances. A pista estava em ótimas condições, os esquis responderam muito bem e o trabalho do staff foi fundamental. Controlei o ritmo nas primeiras voltas e consegui aumentar a intensidade no fim para manter a diferença. Foi difícil, mas consegui me superar e garantir esse ouro”, comemorou o rondoniense, campeão mundial ano passado em Trondheim (Noruega)

Na abertura da temporada paralímpica de esportes na neve, em novembro, em Beitostolen (Noruega), Ribera já havia sobressaído com dois ouros: um na prova de sprint/velocidade de 800m e outro na prova de 5 km.

Também nesta quinta (15), na prova feminina dos 10 km, a paranaense Aline Rocha passou perto do pódio. Ela concluiu o percurso na quarta posição, com o tempo de 32min52s6, quase oito segundos atrás da alemã Anja Wicker (32min45s8), que ficou com o bronze. A campeã foi a sul- Yunji Kim (31min47s7) e a norte-americana Oksana Masters (32min20s3) assegurou a prata.

A delegação brasileira em Finsterau conta ainda com os atletas Elena Sena, Guilherme Rocha, Wesley dos Santos, Wellington Silva e Robelson Lula. Eles buscam somar pontos para assegurar vaga na lista de convocação para os Jogos Paralímpicos de Inverno de Cortina e Milão (Itália), no período de 6 a 15 de março.

As disputas da competição retornam no sábado e domingo, com as provas de sprint/velocidade de 1km e revezamento, respectivamente.