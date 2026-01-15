Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Morre aos 89 anos a atriz e modelo Vera Valdez

Vera trabalhou para grandes estilistas e atuou em cinema e teatro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 17h18

Morreu nesta quinta-feira (15), aos 89 anos, a atriz e modelo Vera Barreto Leite Valdez, considerada a primeira supermodelo brasileira. A morte foi confirmada em comunicado nas redes sociais do Teatro Oficina: que escreveu “Voa, Vera! Etherna! Muito amor por essa maneca”. A causa da morte e os locais de velório e sepultamento não foram informados.

Nascida no Rio de Janeiro no dia 26 de maio de 1936, filha de diplomatas, Vera foi muito cedo viver na Europa. Primeiro em Portugal e, depois, na França. Já no início dos anos 1950, começou uma carreira de modelo, desfilando para Christian Dior e, mais tarde, para Coco Chanel.

No final da década de 50, Vera retornou ao Brasil e passou a conviver com atores. Teve um casamento curto com o ator Luís Linhares, com quem teve uma filha. Cada vez mais envolvida com a classe artística brasileira, entrou para a indústria do cinema paulista. Estreou nas telas no filme As Cariocas , em 1966. Em 1968 participou de Até que o Casamento Nos Separe . Em 1970 atuou em República da Traição e, no ano seguinte, em O Homem Nu .

Casou-se com Pedro de Moraes, filho de Vinícius de Moraes, com quem teve uma filha, Mariana de Moraes, também atriz.

Vera foi fortemente impactada pela ditadura militar brasileira. Ela e o marido foram presos e Vera foi levada para o Doi-Codi sob a acusação de porte de cocaína. Foi torturada e enviada para um sanatório.

Deixou o Brasil e voltou mais tarde, no início dos anos 1980, após a aprovação da Lei da Anistia. Nesse momento, passou a trabalhar com o Teatro Oficina, de José Celso Martinez Corrêa.

Os últimos trabalhos de Vera como atriz foi no filme A Alegria É a Prova dos Nove e na série Cidade Invisível , ambos lançados em 2023.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
