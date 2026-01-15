Quinta, 15 de Janeiro de 2026
“Fear of the pix”: operação em SP investiga golpe de ingressos falsos

Quadrilha criou site falso de vendas para show da banda Iron Maiden

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 15h55
Uma operação da Polícia Civil contra falsários que atuavam a partir de empresas de fachada na zona leste de São Paulo apreendeu itens de luxo e documentos. O grupo atuava em estelionato por meio de simulação de site de venda de ingressos online .

A investigação, realizada pelo 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), começou após um homem ir à delegacia e informar ter sido vítima do golpe. Ele havia comprado um ingresso para o show da banda britânica de heavy metal Iron Maiden, por meio de um site que simulava o site oficial de vendas. Ele realizou a compra pagando através do Pix mas não recebeu a entrada. Quando tentou contato com a plataforma de vendas percebeu a falsificação.

O pagamento, conforme os investigadores, foi destinado a uma empresa facilitadora de pagamentos envolvida no esquema. As apurações posteriores revelaram a existência do site falso e de empresas envolvidas no golpe, "com constituição recente, alterações societárias suspeitas e diversas reclamações por golpes semelhantes", segundo a polícia.

No total 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje (15) nas sedes das empresas investigadas e nos endereços de seus sócios proprietários, sendo apreendidos 13 relógios, três veículos de luxo, R$ 11 mil em espécie, seis computadores e documentos.

“A pessoa tem que estar sempre atenta à grafia na página de endereçamento. Eles sempre trocam ou invertem as palavras. São nesses mínimos detalhes que é possível diferenciar o verdadeiro do falso”, alerta o delegado titular do 42º DP, Alexandre Bento.

A procura pelos grandes shows na capital paulista tem sido intensa, com relatos de golpes de vendas de ingresso falsos, roubo de carros e celulares, o que tem levado à atenção especial das forças de segurança em relação aos eventos. Os shows da banda inglesa serão em outubro de 2026, com a primeira data, para dia 25/10, já esgotada.

Operação

A operação foi denominada " Fear Of The Pix ". O nome - traduzido como "medo do pix" - faz referência à música Fear of The Dark (medo do escuro), que o Iron Maiden lançou em 1992 em álbum de mesmo nome. Fear Of The Dark é um dos maiores sucessos da banda entre os fãs brasileiros.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
