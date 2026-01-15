Quinta, 15 de Janeiro de 2026
Polícia Federal faz operação contra roubo de computadores da Caixa

É a segunda fase da Operação Mão II

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/01/2026 às 10h38

A Polícia Federal (PF) realiza em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (15), a Operação Mão II. O objetivo é investigar e reprimir o furto e a recepção de computadores de agências da Caixa Econômica Federal.

Segundo comunicado da PF, a ação de criminosos causou prejuízo de R$ 1,5 milhão à instituição por meio do roubo e da venda de equipamentos.

Esta já é a segunda fase desta operação. Com isso, a PF aprofunda as investigações, ao mesmo tempo em que busca capturar outros integrantes da organização criminosa.

