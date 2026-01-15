Quinta, 15 de Janeiro de 2026
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Aumento de ataques de abelhas acende alerta no Rio Grande do Sul

Casos graves, feridos e uma morte recente reforçam a necessidade de cuidados e orientações à população, especialmente nos meses mais quentes.

Por: Marcelino Antunes Fonte: G1RS
15/01/2026 às 09h03 Atualizada em 15/01/2026 às 09h33
Aumento de ataques de abelhas acende alerta no Rio Grande do Sul
(Foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros)

O Rio Grande do Sul tem registrado um aumento no número de ataques de abelhas, com casos graves e até uma morte nas últimas semanas. Em Alegria, no Noroeste do estado, um homem morreu após um ataque no dia 11 de janeiro. Na mesma região, em Novo Machado, três pessoas ficaram feridas no dia 12.

Os incidentes recentes acendem um alerta para a população. No início do mês, em Jóia, também no Noroeste, uma motorista perdeu o controle do veículo e colidiu com um poste após o carro ser tomado por um enxame. Em Viamão, na Região Metropolitana, uma mulher foi hospitalizada ao tentar salvar sua cachorra de um ataque de abelhas.

Segundo especialistas, a época do ano influencia diretamente na ocorrência de ataques.

"De primavera a verão, é um período que elas estão soltando novos enxames para colonizar novos espaços. Então, a chance de ocorrer acidente aumenta mais nesse período", explica Charles Fernando dos Santos, coordenador do Laboratório de Abelhas e Polinização da UFRGS.

No outono e inverno, os ataques tendem a ser de colônias já estabelecidas que se sentem ameaçadas, mas o principal fator que contribui para um ataque é a proximidade com o ninho. O biólogo Fabiano Soares explica que vibrações intensas, como as de roçadeiras, barulhos altos e o uso de inseticidas podem desencadear uma reação defensiva.

As abelhas costumam dar sinais antes de atacar, como voar rapidamente em frente ao rosto da pessoa. Se o alerta for ignorado, uma única ferroada pode atrair as outras para o ataque.

Em caso de ataque, a orientação é clara: afaste-se imediatamente.

"Corra o máximo que puder em zigue-zague, porque assim tu vai conseguir desorientar as abelhas", ensina o biólogo Fabiano Soares.

A recomendação é procurar abrigo em um local fechado, como um carro ou uma casa, protegendo sempre o rosto e o pescoço. Especialistas alertam para não se jogar em rios ou matas, pois isso pode gerar outros riscos, como afogamento.

Manter a calma é importante, pois o nervosismo pode acelerar a circulação sanguínea e espalhar a toxina mais rapidamente. O atendimento médico deve ser procurado, especialmente em caso de múltiplas picadas ou sinais de reação alérgica.

Segundo o professor Charles, o maior risco está em reações alérgicas graves, como o choque anafilático, que ocorre em menos de 1% da população. Ele informa que um soro antiapílico, semelhante aos usados para picadas de cobras, está em desenvolvimento e poderá tornar o tratamento mais eficaz no futuro.

Para a remoção de colmeias, a recomendação é nunca tentar fazer o serviço por conta própria. O correto é acionar o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193, a Defesa Civil da sua cidade ou um apicultor profissional, que possuem técnicas e equipamentos de segurança adequados.

Recomendações

Ao encontrar um enxame ou colmeia:

== Não se aproxime: mantenha distância segura do enxame ou da colmeia.

== Não tente remover por conta própria: a remoção inadequada coloca você e outras pessoas em risco.

== Chame ajuda especializada: acione o Corpo de Bombeiros (pelo telefone 193), a Defesa Civil da sua cidade ou um apicultor profissional para fazer a remoção segura.

== Evite perturbações: não faça barulhos altos, não use máquinas como roçadeiras perto do local e evite aplicar inseticidas.

Para evitar ataques em áreas de mata ou trilhas:

Use roupas claras: cores escuras podem atrair as abelhas.

Fique atento aos sinais: se abelhas começarem a voar de forma agressiva na sua frente, afaste-se lentamente. É um sinal de alerta.

Durante um ataque:

== Corra imediatamente: afaste-se o mais rápido possível do local do ataque.

== Corra em zigue-zague: esse movimento ajuda a desorientar as abelhas e dificulta a perseguição.

== Proteja o rosto e o pescoço: use uma camisa, toalha ou qualquer tecido para cobrir as áreas mais vulneráveis.

== Procure um abrigo fechado: entre em um carro, casa ou qualquer edificação para se proteger.

== Não faça movimentos bruscos: tentar bater nas abelhas pode irritá-las ainda mais.

== Não pule na água: evite se jogar em rios ou lagos, pois as abelhas podem esperar na superfície e há risco de afogamento.

Após ser picado:

== Remova os ferrões corretamente: use a borda de um objeto rígido (como um cartão) ou uma pinça para raspar a pele e retirar o ferrão, sem espremê-lo, para evitar a injeção de mais veneno.

== Mantenha a calma: o nervosismo pode acelerar a circulação do veneno pelo corpo.

== Procure atendimento médico: é fundamental ir a um hospital ou posto de saúde, especialmente em caso de múltiplas picadas ou se a pessoa for alérgica.

== Fique atento a sinais de alergia: dificuldade para respirar, inchaço no rosto ou na garganta, tontura e urticária são sinais de uma reação grave e exigem socorro imediato.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo

Dois manifestantes foram detidos por usarem máscara durante o ato
Geral Há 13 horas

Morre Arlindo de Souza, conhecido como "Popeye Brasileiro

Ele ficou conhecido por usar óleo mineral nos braços, prática perigosa

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 15 horas

SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth

Validação será por aproximação do celular com aplicativo aberto

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 16 horas

Governo do Estado e CIM-AMFRI instalam grupos de trabalho para execução do Promobis

Foto: Divulgação / SAIO contrato de financiamento de US$ 90 milhões do Banco Mundial para o Programa de Mobilidade Integrada Sustentável da Foz do ...
Geral Há 16 horas

Buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 11º dia

Dos três menores desaparecidos, apenas um já foi encontrado

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
29° Sensação
2.59 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sexta
33° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
30° 17°
Segunda
26° 18°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Ação Policial Há 3 minutos

Brigada Militar prende cinco por furtos de caminhonetes em Palmeira das Missões
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova contratação da cota de aprendizes e PCDs pela administração pública em editais de mão de obra
Senado Federal Há 12 minutos

CRA pode votar regulamentação da cannabis medicinal
Política Há 12 minutos

Acordo Mercosul-UE deve entrar em vigor no 2º semestre, diz Alckmin
Internacional Há 32 minutos

Venezuelano é baleado pelo ICE em Minneapolis

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 -0,11%
Euro
R$ 6,26 -0,23%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 553,194,94 -0,64%
Ibovespa
165,145,98 pts 1.96%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6927 (14/01/26)
03
20
49
57
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3587 (14/01/26)
01
02
04
08
09
10
11
12
13
16
17
18
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2875 (14/01/26)
09
11
12
24
27
32
34
44
51
53
54
55
67
69
71
75
80
81
88
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2912 (14/01/26)
12
17
19
20
23
33
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias