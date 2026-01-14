Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo

Dois manifestantes foram detidos por usarem máscara durante o ato

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 21h32
Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Estudantes se mobilizaram em protesto contra as tarifas de transporte público. A mobilização enfrentou chuva no centro de São Paulo, no final da tarde e começo da noite desta quarta-feira (14).

“Esse é mais um ato que se soma à tradição que o movimento estudantil aqui no estado de São Paulo tem de iniciar o ano sempre ocupando as ruas em reação ao aumento da tarifa no transporte público. Também ocupamos as ruas em defesa de uma conquista histórica nossa, que foi o passe livre estudantil. Esse direito tem sofrido uma série de ataques mas sabemos que ele é um elemento fundamental para a permanência dos estudantes na universidade”, disse Bianca Borges, membro da União Nacional dos Estados Estudantes, que participou do ato.

O estado e a prefeitura aumentaram recentemente os passes do transporte público sobre trilhos na grande São Paulo e do ônibus na capital .

Mobilizados contra o aumento da tarifa de ônibus, os participantes reclamaram ainda o direito ao passe livre e ao acesso à cultura, lazer e educação..

Dois jovens foram detidos pela polícia no começo do ato, ainda próximo da prefeitura. Eles cobriam o rosto com máscaras do tipo balaclava. Questionada, a Secretaria de Segurança Publica não comentou as detenções. O policial que coordenava a ação justificou dizendo que é ilegal o uso do item em atos.

“Nesse ato pedimos uma reivindicação histórica do movimento estudantil que é o direito ao acesso à cidade, o direito à mobilidade urbana que não por novidade, no governo de Tarcísio e de Nunes eles têm seguido a risca, a receita neoliberal que é colocar os direitos do povo, o direito público no balcão de negócios para favorecer interesses privados“, declarou Wesley Gabriel, presidente da União Estadual dos Estudantes, um dos grupos que organizou o ato. Outras cidades paulistas, como Campinas e Sorocaba, também têm atos previstos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 2 horas

Morre Arlindo de Souza, conhecido como "Popeye Brasileiro

Ele ficou conhecido por usar óleo mineral nos braços, prática perigosa

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth

Validação será por aproximação do celular com aplicativo aberto

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 5 horas

Governo do Estado e CIM-AMFRI instalam grupos de trabalho para execução do Promobis

Foto: Divulgação / SAIO contrato de financiamento de US$ 90 milhões do Banco Mundial para o Programa de Mobilidade Integrada Sustentável da Foz do ...
Geral Há 5 horas

Buscas por crianças desaparecidas no Maranhão entram no 11º dia

Dos três menores desaparecidos, apenas um já foi encontrado
Geral Há 6 horas

PR: Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias

Mais de R$ 11 milhões em cheques foram apreendidos

Tenente Portela, RS
20°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
20° Sensação
1.82 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Estudantes protestam contra aumento da tarifa de ônibus em São Paulo
Geral Há 2 horas

Morre Arlindo de Souza, conhecido como "Popeye Brasileiro
Direitos Humanos Há 2 horas

Defensorias acionam Justiça por medidas para enfrentar calor no Rio
Economia Há 4 horas

Transpetro registra aumento de furtos em dutos, após 6 anos de queda
Geral Há 4 horas

SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,08%
Euro
R$ 6,28 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 551,951,39 -1,04%
Ibovespa
165,145,98 pts 1.96%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias