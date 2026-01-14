Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos

Universidade divulgou livros de leitura obrigatória entre 2030 e 2033

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 19h08

A Universidade de São Paulo (USP) divulgou as obras de literatura para leitura obrigatória que será cobrada dos vestibulandos nos exames de 2030 a 2033. A lista traz mudanças em relação aos autores do ciclo 2026-2029 e amplia gêneros literários e a origem dos autores.

A nova relação foi aprovada em reunião do Conselho de Graduação da universidade, por unanimidade, e traz o retorno de obras de teatro como referência, gênero que esteve de fora nos últimos exames, além de incluir os quadrinhos, por meio de uma g raphic novel (romance gráfico).

Será a primeira vez que os autores indígenas serão cobrados na Fuvest, com a obra Originárias: uma Antologia Feminina de Literatura Indígena , uma coletânea de contos de Trudruá Dorrico e Maurício Negro, no biênio 2030-2031, e Fantasmas , de Daniel Munduruku, para 2032-2033.

"Temos a preocupação de trazer visões mais contemporâneas, abordando um espectro de problemas mais amplo e favorecendo a avaliação comparativa entre escolas literárias e as próprias obras", explicou o diretor executivo da Fundação para o Vestibular (Fuvest) Gustavo Monaco.

A abordagem, que tem sido o tom tanto na Fuvest quanto em outros vestibulares e no próprio Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), vem de uma percepção que Monaco resume como a de que o conhecimento é fracionado apenas por razões didáticas. Ele destaca a importância de os estudantes que chegam à universidade serem capazes de estabelecer relações entre essas concepções e narrativas diferentes.

A ampliação também impacta a correção das questões. A banca de português é a maior da Fuvest, pois todos os candidatos da segunda fase fazem a prova, e são cerca de 30 mil pessoas. Metade das questões envolve literatura, e a correção delas cabe a professores da USP, doutorandos, ex-alunos de doutorados e alunos de pós-doutorado. Com a ampliação, cresce a complexidade das perguntas, e também das respostas.

"Tem sido mais comum, durante a correção, que surjam debates, pois algumas respostas trazem novas formas de pensar os temas, com abordagens que levam a pensar novas formas de comparação", comenta Monaco.

A lista amplia a retomada de autores masculinos, já que as obras cobradas entre 2026 e 2028 tinham somente autoras, e manterá a paridade de gêneros.

Confira a lista de obras:

Lista de livros para 2030 e 2031

  • Laços de Família , Clarice Lispector (contos)
  • Originárias: uma Antologia Feminina de Literatura Indígena , Trudruá Dorrico e Maurício Negro (contos)
  • A Moratória , Jorge Andrade (teatro)
  • Uma Faca só Lâmina , João Cabral de Melo Neto (poesia)
  • Beco do Rosário , Ana Luiza Koehler ( graphic novel )
  • Esaú e Jacó , Machado de Assis (romance)
  • Memorial do Convento , José Saramago (romance)
  • A Ilha Fantástica , Germano Almeida (romance)
  • Quarto de Despejo , Carolina Maria de Jesus (romance)

Lista de livros para 2032 e 2033

  • Laços de Família , Clarice Lispector (contos)
  • Orfeu da Conceição , Vinicius de Moraes (teatro)
  • Uma Faca só Lâmina , João Cabral de Melo Neto (poesia)
  • Beco do Rosário , Ana Luiza Koehler (graphic novel)
  • Úrsula , Maria Firmina dos Reis (romance)
  • Esaú e Jacó , Machado de Assis (romance)
  • O Plantador de Abóboras , Luís Cardoso (romance)
  • Casa de Família , Paula Fábrio (romance)
  • Fantasmas , Daniel Munduruku (romance)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Educação Há 9 horas

Fies: prazo para complementar inscrições postergadas começa hoje

Procedimento poderá ser realizado até sexta-feira

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

MEC fará pesquisa sobre impacto da restrição de celular nas escolas

Lei que restringiu uso completa um ano de vigência nesta terça (13)

 (Foto: Divulgação)
Educação social Há 1 dia

Governo do RS finaliza entrega dos cartões do programa Pé no Futuro

Estudantes beneficiados podem retirar o cartão até 31 de março em agências do Banrisul

 (Foto: Angelo Miguel/MEC)
ENEM Há 2 dias

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

Os estudantes podem usar as notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 4 dias

Maioria planeja reaproveitar material escolar na volta às aulas

Cerca de 88% afirmam que os gastos afetam o orçamento familiar

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 19° Máx. 32°
29° Sensação
2.28 km/h Vento
68% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Economia Há 41 minutos

Transpetro registra aumento de furtos em dutos, após 6 anos de queda
Geral Há 41 minutos

SP: passageiros de ônibus da capital podem pagar bilhete via Bluetooth
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova política nacional Mais Cultura nas Escolas
Câmara Há 56 minutos

Comissão aprova direito a tratamento de câncer no estado onde mora o paciente
Educação Há 56 minutos

Vestibular da USP vai cobrar obras indígenas e quadrinhos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,42%
Euro
R$ 6,28 +0,42%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 554,963,63 +2,78%
Ibovespa
165,145,98 pts 1.96%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias