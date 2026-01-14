Governador debate com representantes do setor produtivo do arroz os desafios desta safra

Foto: Roberto Zacarias / SECOM

O governador Jorginho Mello recebeu na tarde desta quarta-feira, 14, lideranças que integram a Câmara Setorial do Arroz de Santa Catarina. O encontro teve como foco a situação enfrentada pelo setor catarinense, especialmente diante da queda no preço do arroz e da proximidade do início da colheita.

Atento a todas as manifestações, o governador ressaltou a importância do diálogo permanente com o setor produtivo. “Nós somos parceiros do setor em todos os pleitos. Sempre me preocupo em apoiar quem mantém o Estado em funcionamento, quem produz, gera emprego e renda para Santa Catarina”, afirmou Jorginho Mello, que estará na cidade de Turvo, nesta quinta-feira, 15 , para conferir de perto a realidade local e dialogar diretamente com os produtores.

Durante a reunião, representantes do setor destacaram que Santa Catarina é o segundo maior produtor de arroz do Brasil, mas que os produtores vivem um momento de pressão econômica. Segundo as lideranças, o custo médio de produção gira em torno de R$ 75 por saca, mas os valores praticados no mercado estão abaixo desse patamar. Parte das demandas também deverá ser levada ao governo federal.

Foto: Reprodução/Secom SC

O governador destacou, ainda, que Santa Catarina é referência em diversas áreas justamente por valorizar quem produz e reforçou que o Governo do Estado tem trabalhado para criar condições, dentro das políticas públicas estaduais, que apoiem os diferentes segmentos da economia catarinense. Ele também enfatizou que todas as reivindicações apresentadas serão analisadas com atenção. As demandas já foram encaminhadas para a Secretaria Estado da Fazenda para avaliação.

“Vamos analisar as solicitações apresentadas e buscar o melhor caminho possível, dentro das competências do Estado, para contribuir com o setor”, afirmou o secretário de Estado da Fazenda, Cleverson Siewert, que também participou da reunião.

Também participaram do encontro o deputado estadual e coordenador da Câmara Setorial do Arroz, José Milton Scheffer, e o prefeito de Tubarão, Estener Soratto.