PR: Policiais são presos suspeitos de roubo de R$ 15 milhões em joias

Mais de R$ 11 milhões em cheques foram apreendidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 17h28

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) fez nesta quarta-feira (14) a Operação Focinheira e prendeu cinco pessoas suspeitas de fazer parte de um grupo que roubou R$ 15 milhões em diamantes, na cidade de Londrina. Entre os capturados estão dois policiais militares da ativa.

O crime aconteceu em 18 de novembro de 2024, quando quatro homens armados, que se apresentaram como policiais, abordaram um veículo ocupado por três pessoas vindas de São Paulo. No decorrer da investigação, a Polícia descobriu a carga de diamantes levada no carro roubado.

Além das cinco prisões, foram executados 15 mandados de busca e apreensão em Londrina e Ibiporã (PR) e Bauru e São Paulo (SP). Nos endereços, os policiais apreenderam armas de fogo, munições e diversos cheques com quantias que somam R$ 11,6 milhões.

Segundo a PCPR, os autores do crime utilizaram um carro preto para bloquear a via e anunciar o roubo e depois o deixaram. O delegado da PCPR, Mozart Rocha Gonçalves, explicou em nota que o grupo tinha divisão de tarefas, com executores responsáveis pela abordagem, apoio logístico e liderança que articulava as ações.

De acordo com o delegado, foram identificadas oito pessoas envolvidas: quatro executores diretos, um suspeito que atraiu as vitimas e fez negociações, uma sexta pessoa que deu apoio logístico da fuga e orientou a ação e outras duas, donas de um estabelecimento comercial que serviu de base para os executores antes e após o crime.

A Polícia Militar do Paraná se manifestou em nota a respeito da prisão de dois de seus integrantes. O texto da corporação diz: "Entre os presos encontram-se dois policiais militares da ativa. Os fatos serão apurados no âmbito administrativo, em estrita observância à legislação vigente, assegurados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Por fim, a PMPR reforça que não compactua com quaisquer condutas que afrontem os valores, princípios e normas que regem a Corporação, reiterando seu compromisso com a legalidade, a transparência e a responsabilidade na condução de seus procedimentos".

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/Agência Brasil
