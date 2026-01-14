Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Copa do Mundo: Fifa anuncia locais de treino e concentração da seleção

Brasil ficará em Nova Jersey, a 30 minutos do palco da estreia em NY

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 16h59

A Fifa, entidade máxima do futebol mundial, confirmou nesta quarta-feira (14) que a seleção brasileira ficará hospedada e treinará no estado de Nova Jersey (Estados Unidos) durante a Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. A entidade atendeu ao pedido prévio da CBF que, após visitas à várias cidades norte-americanas, manifestou interesse pelas instalações em Nova Jersey. O Brasil treinará no CT Columbia Park, do clube RB New York, na cidade de Morristown, e ficará hospedado no hotel The Ridge, em Basking Ridge. O hotel ficará inteiramente reservado para a delegação Amarelinha.

Uma das vantagens de Nova Jersey é a proximidade do Estádio de Nova York, palco da estreia do Brasil contra Marrocos, em 13 de junho, às 19h (horário de Brasília), pelo Grupo C, que tem ainda Escócia e Haiti. Além disso, o tempo gasto no trajeto entre hotel e Centro de Treinamento será de apenas 15 minutos.

[Post Instagram]

Segundo nota oficial da CBF, a escolha dos dois locais em Nova Jersey ocorreu após análises presenciais realizadas nos últimos meses em hotéis e CTs disponibilizados pela Fifa, em várias cidades norte-americanas, como Orlando, Seattle, Boston, Los Angeles e Nova York, entre outras. A entidade brasileira avaliou aspectos como privacidade, conforto, segurança e distância para os locais de treinos e jogos.

“Analisamos vários aspectos. O objetivo principal era buscar melhor qualidade de gramados, hotéis, facilidades de logísticas, a menor diferença possível de fuso e outros fatores que poderiam influenciar positivamente no desempenho da seleção. Encontramos na região de Nova York/Nova Jersey as melhores condições em todos esses itens e isso pode fazer a diferença numa competição que é extremamente complicada diante da grandeza do evento", pontuou Cícero Souza, gerente geral de seleções masculinas.

A CBF destacou ainda que o CT Columbia tem instalações de última geração, áreas de treinamento, academias de ginástica, vestiários e escritórios administrativos, com acessibilidade. Atualmente, o espaço passa por obras para ampliação das estruturas e modernização de instalações e equipamentos.

Antes do Mundial, a seleção fará dois amistosos contra seleções europeias, ambos nos Estados Unidos. O escrete canarinho enfrenta a França em 26 de março, às17h, no Gillette Stadium, no estado de Massachusetts e, cinco dias depois, encara a Croácia, às 21h, Camping World Stadium, na Flórida.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 7 horas

Luisa Stefani desiste de WTA de Adelaide após parceira passar mal

Intoxicação alimentar impediu a a tcheca Bouzkova de entrar em quadra

 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Futebol Há 9 horas

Grêmio enfrenta o São José na Arena com portões fechados

Jogo desta quarta (14) é válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho.

 © Arte Marketing/EBC
Esportes Há 11 horas

TV Brasil inicia transmissão do Campeonato Cearense nesta quarta

Programação acompanha Ceará x Maranguape a partir de 21h20
Esportes Há 24 horas

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1

Cinco jogos na noite desta terça encerram a segunda fase eliminatória
Esportes Há 1 dia

Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão

Abertura em 28 de janeiro terá 8 duelos, entre eles Fla x São Paulo

