Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

INSS terá fila nacional para reduzir tempo de espera

Tempo médio para concessão de benefício caiu de 64 para 35 dias

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 14h33
INSS terá fila nacional para reduzir tempo de espera
© Valter Campanato/Agência Brasil

O Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB) do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) passou por mudanças, com o objetivo de reduzir o tempo de tramitação de processos.

Entre as principais mudanças está a nacionalização da fila, com a otimização dos servidores para dar andamento às demandas. As novas regras foram publicadas no Diário Oficial da União.

“A ideia é que a força de trabalho das regiões com melhores indicadores possa atuar nos processos daqueles que estão esperando mais tempo. Além disso, nós focamos naqueles benefícios que possuem maior número de pessoas aguardando”, declarou o presidente do INSS, Gilberto Waller.

De acordo com o Relatório da Fila , divulgado pela instituição em outubro de 2025, o tempo médio para a concessão de benefícios foi reduzido para 35 dias, após alcançar um pico de espera com média de 64 dias , em março do ano passado.

De acordo com Waller, o esforço será concentrado nos benefícios com maior número de pessoas aguardando.

“Essa é a prioridade para a gente atacar essa fila de verdade: tais como os casos do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e os benefícios por incapacidade. Isso representa quase 80% da nossa fila e esses são aqueles que vamos atacar prioritariamente.”

Programa

Criado por meio da Lei 15.201/2025 , o PGB tem como objetivo acelerar a revisão de benefícios do INSS e reduzir a fila de espera nos processos, por meio de bonificação de peritos e servidores do INSS, por atividades além da capacidade habitual.

É o chamado Pagamento Extraordinário do Programa de Gerenciamento de Benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (PEPGB), que também sofreu mudanças .

Foram estabelecidos limites diários e regras sobre a participação dos servidores no programa, além de critérios de controle de qualidade.

Em novembro de 2025, após um aumento de 23% no volume de novos processos ao longo do ano, o INSS também instituiu um comitê estratégico para monitorar, avaliar e propor soluções para reduzir a fila de requerimentos de benefícios.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Paulo Pinto/ Agência Brasil
Geral Há 55 minutos

Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia

Multa foi aplicada pelo Procon-SP e se refere a apagões de 2025

 (Foto: Vilson Diego de Oliveira / Rádio Fortaleza de Seberi)
Trânsito Rodoviário Há 3 horas

Novas lombadas eletrônicas da BR-386 em Seberi entram em operação em breve

Equipamentos já estão instalados nos trevos Norte e Sul e devem começar a funcionar até fevereiro de 2026.
Geral Há 5 horas

Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura

Veja quais profissionais são autorizados a exercer terapia milenar

 (Foto: Bombeiros de Mondaí/Divulgação)
Operação de busca Há 6 horas

Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido no Rio Uruguai em Mondaí

O incidente ocorreu por volta das 19h30 de terça-feira, na área de lazer do município.

 (Foto: Marcelino Antunes)
Abastecimento Há 6 horas

Moradores de Tenente Portela reclamam de vazamentos de água e atendimento da Corsan

Tubulações quebradas, desperdício de água e demora no atendimento motivaram as reclamações encaminhadas à Rádio Província

Tenente Portela, RS
31°
Parcialmente nublado
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
2.86 km/h Vento
36% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 29 segundos

Projeto cria auxílio para familiares de policial morto em razão do trabalho
Direitos Humanos Há 30 segundos

Estudo aponta mais 365 mil pessoas em situação de rua no Brasil
Tecnologia Há 44 minutos

Tecban acelera expansão do mini Banco24Horas
Geral Há 44 minutos

Enel é multada em R$ 14 milhões por falhas no fornecimento de energia
Política Há 44 minutos

Lula vai se reunir com líderes da União Europeia no Rio de Janeiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,28%
Euro
R$ 6,27 +0,22%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 554,774,46 +2,89%
Ibovespa
164,491,40 pts 1.55%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias