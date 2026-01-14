Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Paciente de 107 anos recebe homenagem especial na UBS de Cristal do Sul

Senhor Modesto Furtado, supercentenário, teve aniversário celebrado por equipe de saúde e autoridades

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Universal FM
14/01/2026 às 14h25
Paciente de 107 anos recebe homenagem especial na UBS de Cristal do Sul
(Foto: Divulgação / Levi de Oliveira / Ascom)

Na tarde desta segunda-feira, 12, a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Cristal do Sul promoveu uma homenagem especial para comemorar o aniversário de um de seus pacientes. O senhor Modesto Furtado completou 107 anos de vida, uma idade que o coloca entre os raros supercentenários – pessoas com mais de 100 anos – em todo o mundo.

Segundo o próprio aniversário, ele nasceu na França e, ainda pequeno, veio com seus pais para o Brasil, onde construiu sua vida, formou família e desenvolveu uma trajetória marcada por trabalho, dedicação e laços afetivos que atravessam gerações.

A celebração, realizada na UBS, também com a presença do prefeito em exercício, Adelar Juvelino da Silva, e da primeira-dama, Keila Kern Costa, destacaram não apenas os dados simbólicos, mas também a história, a experiência e o exemplo de vida de Modesto, emocionando profissionais da saúde, familiares e demais presentes. A reforçar a iniciativa da equipe com o cuidado humanizado e o respeito aos pacientes, valorizando cada história construída ao longo dos anos e fortalecendo o vínculo entre a comunidade e os serviços de saúde.

Especialistas em previsões apontam que viver além dos 100 anos é um feito raro. Uma pessoa com maior idade já verificada na história foi a francesa Jeanne Calment, que viveu 122 anos e 164 dias.

Atualmente, a pessoa mais velha do mundo, é a britânica Ethel Caterham, que tem 116 anos.

 

 

