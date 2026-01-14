Novas lombadas eletrônicas da BR-386 em Seberi entram em operação em breve

Motoristas que trafegam pelo trecho da BR-386 em Seberi devem ficar atentos nos próximos dias ao início de funcionamento de novas lombadas eletrônicas, que já foram instaladas, mas ainda não estão operando.

Os equipamentos foram posicionados nas proximidades dos trevos Sul e Norte da cidade, lado a lado com lombadas já em funcionamento, porém em sentido contrário aos que em breve passarão a fiscalizar, garantindo cobertura em ambos os sentidos da rodovia.

Em contato com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o órgão esclareceu que os novos dispositivos têm prazo legal para início de operação até 22 de fevereiro de 2026. Segundo o DNIT, todas as normas e etapas obrigatórias para a instalação foram cumpridas, assegurando a segurança e a legalidade da fiscalização eletrônica.

O DNIT reforça que a medida tem como objetivo a redução de acidentes e a melhoria da fluidez do trânsito, alertando motoristas para respeitar os limites de velocidade no trecho.

Confira abaixo a resposta do DNIT na íntegra aos questionamentos sobre os novos equipamentos de fiscalização:

“O DNIT informa que os pontos mencionados na BR-386, no município de Seberi/RS, referem-se à instalação de dois equipamentos do tipo Redutor Eletrônico de Velocidade (lombada eletrônica), localizados nos seguintes trechos:

BR-386, km 48,150 e BR-386, km 51,290.

Ambos os equipamentos tiveram a autorização de instalação emitida em 24/11/2025. O prazo legal para início da operação é até 22/02/2026, conforme previsto em contrato vigente.

Esclarecemos que não se trata de reativação de equipamentos antigos, mas sim de nova instalação.

Os equipamentos que anteriormente operavam nesses locais integravam o contrato do Edital nº 168/2016, cuja vigência foi encerrada em 02/09/2024, motivo pelo qual os dispositivos então existentes deixaram de operar.

Posteriormente, foi realizada a contratação de nova empresa para a instalação e operação dos medidores eletrônicos de velocidade no Estado do Rio Grande do Sul, no âmbito de novo contrato, iniciado em abril de 2025, em substituição ao contrato anterior.

Antes do início efetivo da fiscalização, é necessário o cumprimento de etapas obrigatórias, que incluem:

* elaboração dos estudos de viabilidade pelo DNIT;

* elaboração dos estudos técnicos de instalação pela empresa contratada;

* aprovação desses estudos pelo DNIT;

* instalação dos equipamentos;

* aferição e homologação pelo INMETRO.

Atualmente, os equipamentos mencionados já possuem autorização de instalação, estando em fase final para início da operação dentro do prazo legal estabelecido. As datas de início da operação de cada equipamento podem ser consultadas no Portal de Multas do DNIT, onde também estão disponíveis os estudos técnicos aprovados para cada ponto.”

