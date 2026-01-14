Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Fies: prazo para complementar inscrições postergadas começa hoje

Procedimento poderá ser realizado até sexta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/01/2026 às 11h38
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Está aberto o prazo para a complementação das inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), para o primeiro semestre de 2026. O procedimento poderá ser realizado até sexta-feira (16) e vale para os estudantes que tiveram a conclusão da inscrição postergada nos processos seletivos do primeiro ou segundo semestre de 2025.

A complementação deve ser feita no sistema Fies Seleção , por meio do com CPF e senha cadastrados na conta gov.br .

É necessário também validar a documentação exigida na instituição de ensino superior para a qual foi pré-selecionado. A entrega física ou eletrônica deve ser feita à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), em no máximo cinco dias úteis.

Em até dez dias após o terceiro dia útil da validação, as informações deverão ser validadas também por um agente financeiro, que realizará a contratação do financiamento conforme disponibilidade.

Todos os requisitos, prazos e procedimentos para a complementação das inscrições foram publicados no dia 8 de janeiro , em edital do Ministério da Educação.

Financiamento

Criado em 2001, o Fies concede financiamento a estudantes de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas que aderiram ao programa e possuem avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Para participar, o candidato precisa ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010, sem ter zerado a redação e com pontuação média igual ou superior a 450 pontos.

Candidatos com renda familiar per capita de até meio salário-mínimo, inscritos e ativos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) têm 50% das vagas reservadas, por meio do Fies Social. Modalidade, que permite o financiamento de até 100% dos encargos educacionais.

© Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 18 horas

MEC fará pesquisa sobre impacto da restrição de celular nas escolas

Lei que restringiu uso completa um ano de vigência nesta terça (13)

 (Foto: Divulgação)
Educação social Há 1 dia

Governo do RS finaliza entrega dos cartões do programa Pé no Futuro

Estudantes beneficiados podem retirar o cartão até 31 de março em agências do Banrisul

 (Foto: Angelo Miguel/MEC)
ENEM Há 2 dias

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

Os estudantes podem usar as notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 4 dias

Maioria planeja reaproveitar material escolar na volta às aulas

Cerca de 88% afirmam que os gastos afetam o orçamento familiar
Educação Há 5 dias

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

Candidatos poderão ser consultadas na Página do Participante

