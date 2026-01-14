Grêmio enfrenta o São José na Arena com portões fechados

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (14) pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor enfrenta o São José, às 21h30, na Arena, em partida com portões fechados, conforme determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).

Na manhã dessa terça (13), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, o elenco gremista encerrou a preparação para o confronto. Após a vitória na estreia diante do Avenida, os jogadores iniciaram as atividades sob forte calor, com uma conversa com o técnico Luís Castro. Em seguida, o grupo realizou aquecimento, enquanto os goleiros fizeram trabalhos específicos.

A programação incluiu exercícios físicos em circuitos com obstáculos, atividades de troca de passes em espaço reduzido e, ao final, uma movimentação tática, encerrando o treinamento.

Enamorado

Também nessa terça, o Grêmio apresentou oficialmente o atacante José Enamorado. O colombiano recebeu a camisa 99 do vice-presidente de Futebol, Antonio Dutra Junior, e do diretor de Futebol, Rafael Lima.

“Estou muito feliz e agradecido aos dirigentes por me darem esta grande oportunidade. A ideia é ficar pronto o mais rápido possível e à disposição do corpo técnico”, declarou o colombiano.

Contratado após se destacar pelo Junior Barranquilla, onde foi eleito o melhor jogador do Campeonato Colombiano na última temporada, Enamorado afirmou estar motivado com o novo desafio e focado em se preparar para ficar à disposição da comissão técnica.

“Temos boas expectativas para o campeonato que vamos disputar. Agora é simplesmente trabalhar e demonstrar quando tiver a possibilidade de jogar”, afirmou.

O atacante já treina com o elenco e aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear com a camisa tricolor.