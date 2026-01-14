Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Grêmio enfrenta o São José na Arena com portões fechados

Jogo desta quarta (14) é válido pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho.

Por: Andre Eberhardt Fonte: O Sul
14/01/2026 às 11h35
Grêmio enfrenta o São José na Arena com portões fechados
(Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio volta a campo nesta quarta-feira (14) pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor enfrenta o São José, às 21h30, na Arena, em partida com portões fechados, conforme determinação do Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS).

Na manhã dessa terça (13), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, o elenco gremista encerrou a preparação para o confronto. Após a vitória na estreia diante do Avenida, os jogadores iniciaram as atividades sob forte calor, com uma conversa com o técnico Luís Castro. Em seguida, o grupo realizou aquecimento, enquanto os goleiros fizeram trabalhos específicos.

A programação incluiu exercícios físicos em circuitos com obstáculos, atividades de troca de passes em espaço reduzido e, ao final, uma movimentação tática, encerrando o treinamento.

Enamorado

Também nessa terça, o Grêmio apresentou oficialmente o atacante José Enamorado. O colombiano recebeu a camisa 99 do vice-presidente de Futebol, Antonio Dutra Junior, e do diretor de Futebol, Rafael Lima.

“Estou muito feliz e agradecido aos dirigentes por me darem esta grande oportunidade. A ideia é ficar pronto o mais rápido possível e à disposição do corpo técnico”, declarou o colombiano.

Contratado após se destacar pelo Junior Barranquilla, onde foi eleito o melhor jogador do Campeonato Colombiano na última temporada, Enamorado afirmou estar motivado com o novo desafio e focado em se preparar para ficar à disposição da comissão técnica.

“Temos boas expectativas para o campeonato que vamos disputar. Agora é simplesmente trabalhar e demonstrar quando tiver a possibilidade de jogar”, afirmou.

O atacante já treina com o elenco e aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear com a camisa tricolor.


O jogo será transmitido pela Rádio Província via Rádio Gaúcha






■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Arte Marketing/EBC
Esportes Há 4 horas

TV Brasil inicia transmissão do Campeonato Cearense nesta quarta

Programação acompanha Ceará x Maranguape a partir de 21h20
Esportes Há 16 horas

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1

Cinco jogos na noite desta terça encerram a segunda fase eliminatória
Esportes Há 19 horas

Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão

Abertura em 28 de janeiro terá 8 duelos, entre eles Fla x São Paulo

 © Arte Marketing/EBC
Esportes Há 22 horas

TV Brasil exibe jogo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco

Transmissão acontece hoje às 21h20 em parceria com TVE Espírito Santo

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Futebol Feminino Há 23 horas

Gurias do Yucumã anunciam contratação da artilheira Kaelly para 2026

Destaque do futebol goiano, atleta de 22 anos chega como a maior contratação da história do clube de Tenente Portela.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
1.13 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Pesquisadora da Universidade de Sussex integra delegação oficial na COP30
Câmara Há 10 minutos

Congresso Nacional retoma trabalhos no dia 2 de fevereiro
Internacional Há 10 minutos

Venezuela diz que já libertou 400 presos; oposição e ONGs contestam
Saúde Há 26 minutos

Janeiro Branco: CEPON reforça a importância da saúde mental no tratamento oncológico
Internacional Há 56 minutos

Mais de 100 crianças já foram mortas em Gaza desde 'cessar-fogo'

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,29%
Euro
R$ 6,28 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 552,749,17 +2,50%
Ibovespa
163,822,38 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias