Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido no Rio Uruguai em Mondaí

As equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC) reiniciaram, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira, 14, as operações de busca e salvamento no Rio Uruguai, em Mondaí. O objetivo é localizar um jovem de 22 anos que desapareceu nas águas na noite anterior.

O incidente ocorreu por volta das 19h30 de terça-feira, na área de lazer do município. De acordo com os relatos colhidos pelos socorristas, o jovem estava pescando acompanhado de sua companheira quando a boia de seu anzol se desprendeu.

Na tentativa de recuperar o equipamento, o jovem entrou no rio. Testemunhas afirmaram que, pouco após ingressar na água, ele demonstrou dificuldade, chegou a pedir ajuda para pessoas que estavam nas proximidades, mas acabou submergindo rapidamente, não retornando mais à superfície.

A operação de resgate

A guarnição de Mondaí iniciou o atendimento imediatamente após o chamado, realizando os primeiros procedimentos de busca com a utilização de uma canoa para buscas visuais nas margens e sobre a lâmina d'água.

Os trabalhos se estenderam durante a noite de terça-feira, porém a visibilidade reduzida dificultou a localização.

Devido à profundidade e às correntes do Rio Uruguai, mergulhadores do 12º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados.

Nesta manhã, a equipe de mergulho concentra os esforços em buscas subaquáticas em pontos estratégicos próximos ao local onde a vítima foi vista pela última vez.

















