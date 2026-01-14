Quarta, 14 de Janeiro de 2026
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moradores de Tenente Portela reclamam de vazamentos de água e atendimento da Corsan

Tubulações quebradas, desperdício de água e demora no atendimento motivaram as reclamações encaminhadas à Rádio Província

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
14/01/2026 às 10h41
Moradores de Tenente Portela reclamam de vazamentos de água e atendimento da Corsan
(Foto: Marcelino Antunes)

O Departamento de Jornalismo da Rádio Província foi procurado por moradores do município de Tenente Portela que relataram uma série de problemas relacionados ao abastecimento de água. As principais reclamações envolvem vazamentos em canos localizados no meio das ruas, tubulações quebradas e grande quantidade de água sendo desperdiçada, além de críticas ao atendimento prestado pela companhia responsável pelo serviço.

Segundo os moradores, os vazamentos persistem há dias em alguns pontos da cidade, causando transtornos à população, prejuízos à infraestrutura urbana e desperdício de um recurso essencial.

Diante das denúncias recebidas, a equipe de jornalismo da Rádio Província buscou esclarecimentos junto à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), responsável pelo abastecimento de água no município. Em resposta, a Corsan encaminhou uma nota oficial à emissora, na qual se manifesta sobre os problemas apontados e as providências adotadas.

A seguir, você confere a nota da Corsan na íntegra:


A Corsan informa que mantém monitoramento permanente do sistema de abastecimento de água em Tenente Portela, município que conta com um sistema completo de telemetria. A tecnologia permite acompanhar, em tempo real, parâmetros como pressão, vazão e níveis operacionais, auxiliando na identificação de ocorrências e na mobilização mais ágil das equipes técnicas.

As redes de distribuição do município seguem critérios técnicos de qualidade estrutural, com materiais adequados às normas do setor de saneamento. Ainda assim, rompimentos pontuais podem ocorrer por diferentes fatores, como intervenções de terceiros em vias públicas, movimentação do solo, desgaste natural de tubulações ao longo do tempo, variações de pressão ou obras executadas por outros serviços de infraestrutura. Cada situação é analisada individualmente para identificar a causa e definir a melhor solução técnica.

De forma contínua, a Corsan executa ações operacionais e de manutenção preventiva e corretiva na rede, com foco na redução de perdas, na preservação da integridade do sistema e na otimização do abastecimento de água. Essas ações incluem vistorias de campo, reparos programados, ajustes operacionais e acompanhamento remoto por meio dos sistemas de monitoramento.

Sempre que há registro formal de vazamentos ou irregularidades pelos canais oficiais de atendimento, as solicitações são convertidas em ordens de serviço e encaminhadas às equipes locais para avaliação e reparo, conforme a prioridade técnica de cada caso. Por isso, a Companhia reforça a importância de que os comunicados sejam feitos pelos canais oficiais, garantindo o correto encaminhamento e o acompanhamento do atendimento.

Para registros e solicitações, os clientes podem utilizar o aplicativo Corsan, a Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), o WhatsApp (51) 99704-6644 ou o telefone 0800 646 6444.







■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.





* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 58 minutos

Brasil regulamenta exercício profissional da acupuntura

Veja quais profissionais são autorizados a exercer terapia milenar

 (Foto: Bombeiros de Mondaí/Divulgação)
Operação de busca Há 2 horas

Bombeiros realizam buscas por jovem desaparecido no Rio Uruguai em Mondaí

O incidente ocorreu por volta das 19h30 de terça-feira, na área de lazer do município.

 (Foto: Arquivo/ Divulgação)
Mais leite Há 2 horas

Humaitá recebe assinatura regional do Programa Bônus Mais Leite

Entre os municípios participantes está Tenente Portela, que integra a lista de beneficiados da Região Celeiro

 (Foto : Divulgação / Banco Master)
Investigação Federal Há 3 horas

Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero contra banco Master

Banquiero Daniel Vorcaro volta a ser alvo de buscas autorizadas pelo ministro Dias Toffoli.

 (Foto: Redes Sociais)
Atendimento Rápido Há 4 horas

Mulher é salva por bombeiros após engasgar durante o almoço em Três Passos

Vítima de 53 anos chegou inconsciente ao quartel e foi reanimada com manobras de desobstrução das vias aéreas.

Tenente Portela, RS
30°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 32°
30° Sensação
1.13 km/h Vento
43% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 19°
Sábado
32° 18°
Domingo
31° 19°
Segunda
25° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

Pesquisadora da Universidade de Sussex integra delegação oficial na COP30
Câmara Há 10 minutos

Congresso Nacional retoma trabalhos no dia 2 de fevereiro
Internacional Há 10 minutos

Venezuela diz que já libertou 400 presos; oposição e ONGs contestam
Saúde Há 26 minutos

Janeiro Branco: CEPON reforça a importância da saúde mental no tratamento oncológico
Internacional Há 56 minutos

Mais de 100 crianças já foram mortas em Gaza desde 'cessar-fogo'

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,29%
Euro
R$ 6,28 +0,37%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,94%
Bitcoin
R$ 552,749,17 +2,50%
Ibovespa
163,822,38 pts 1.09%
Mega-Sena
Concurso 2959 (13/01/26)
18
26
35
41
44
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6926 (13/01/26)
14
29
40
79
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3586 (13/01/26)
01
02
06
10
11
12
13
14
15
17
18
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias