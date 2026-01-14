Moradores de Tenente Portela reclamam de vazamentos de água e atendimento da Corsan

O Departamento de Jornalismo da Rádio Província foi procurado por moradores do município de Tenente Portela que relataram uma série de problemas relacionados ao abastecimento de água. As principais reclamações envolvem vazamentos em canos localizados no meio das ruas, tubulações quebradas e grande quantidade de água sendo desperdiçada, além de críticas ao atendimento prestado pela companhia responsável pelo serviço.

Segundo os moradores, os vazamentos persistem há dias em alguns pontos da cidade, causando transtornos à população, prejuízos à infraestrutura urbana e desperdício de um recurso essencial.





Diante das denúncias recebidas, a equipe de jornalismo da Rádio Província buscou esclarecimentos junto à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), responsável pelo abastecimento de água no município. Em resposta, a Corsan encaminhou uma nota oficial à emissora, na qual se manifesta sobre os problemas apontados e as providências adotadas.

A seguir, você confere a nota da Corsan na íntegra:







A Corsan informa que mantém monitoramento permanente do sistema de abastecimento de água em Tenente Portela, município que conta com um sistema completo de telemetria. A tecnologia permite acompanhar, em tempo real, parâmetros como pressão, vazão e níveis operacionais, auxiliando na identificação de ocorrências e na mobilização mais ágil das equipes técnicas.

As redes de distribuição do município seguem critérios técnicos de qualidade estrutural, com materiais adequados às normas do setor de saneamento. Ainda assim, rompimentos pontuais podem ocorrer por diferentes fatores, como intervenções de terceiros em vias públicas, movimentação do solo, desgaste natural de tubulações ao longo do tempo, variações de pressão ou obras executadas por outros serviços de infraestrutura. Cada situação é analisada individualmente para identificar a causa e definir a melhor solução técnica.

De forma contínua, a Corsan executa ações operacionais e de manutenção preventiva e corretiva na rede, com foco na redução de perdas, na preservação da integridade do sistema e na otimização do abastecimento de água. Essas ações incluem vistorias de campo, reparos programados, ajustes operacionais e acompanhamento remoto por meio dos sistemas de monitoramento.

Sempre que há registro formal de vazamentos ou irregularidades pelos canais oficiais de atendimento, as solicitações são convertidas em ordens de serviço e encaminhadas às equipes locais para avaliação e reparo, conforme a prioridade técnica de cada caso. Por isso, a Companhia reforça a importância de que os comunicados sejam feitos pelos canais oficiais, garantindo o correto encaminhamento e o acompanhamento do atendimento.

Para registros e solicitações, os clientes podem utilizar o aplicativo Corsan, a Agência Virtual (cliente.corsan.com.br), o WhatsApp (51) 99704-6644 ou o telefone 0800 646 6444.

















■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.











