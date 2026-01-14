Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Humaitá recebe assinatura regional do Programa Bônus Mais Leite

Entre os municípios participantes está Tenente Portela, que integra a lista de beneficiados da Região Celeiro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Rádio Alto Uruguai
14/01/2026 às 10h39 Atualizada em 14/01/2026 às 11h34
(Foto: Arquivo/ Divulgação)

Humaitá será palco, nesta quinta-feira (15), do ato regional de assinatura dos contratos do Programa Bônus Mais Leite. O evento contará com a presença de agricultores familiares beneficiados, representando 21 municípios atendidos pela coordenadoria da Emater de Ijuí. Ao todo, 80 projetos foram aprovados. A solenidade ocorre às 14h, no auditório municipal Beno Diesel.

Entre as autoridades confirmadas estão o secretário estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Vilson Covatti, o presidente da Emater-RS/Ascar, Luciano Schwerz, além de representantes da gerência regional da Emater. O prefeito de Humaitá, Luiz Carlos Sandri, e outras lideranças municipais também devem participar do encontro.

O Programa Bônus Mais Leite tem como objetivo fortalecer e qualificar a cadeia produtiva do leite na agricultura familiar. A iniciativa é da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em parceria com o Badesul, com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (FUNRIGS).

A política pública concede um bônus financeiro de até 25% sobre o valor contratado por produtores enquadrados no Pronaf, em operações de custeio e investimento destinadas à atividade leiteira. Os projetos foram elaborados pela Emater/RS-Ascar ou por outros escritórios de assistência técnica, apresentados em nome do produtor e diretamente vinculados à cadeia do leite.

As ações contemplam áreas como armazenamento de água e irrigação, melhoria da fertilidade do solo, implantação de pastagens perenes, construção de sala de ordenha, além da aquisição de equipamentos e tecnologias de gestão. Para investimentos, o bônus pode chegar a até R$ 25 mil, enquanto nas operações de custeio o incentivo é de até R$ 5 mil.

Na Região Celeiro, agricultores dos municípios de Barra do Guarita (1), Bom Progresso (1), Campo Novo (2), Crissiumal (9), Derrubadas (12), Humaitá (5), Redentora (1), São Valério do Sul (2), Sede Nova (5), Tenente Portela (1), Tiradentes do Sul (4), Três Passos (4) e Vista Gaúcha (3) participam da assinatura dos contratos nesta quinta-feira.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
