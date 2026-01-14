Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Polícia Federal deflagra segunda fase da Operação Compliance Zero contra banco Master

Banquiero Daniel Vorcaro volta a ser alvo de buscas autorizadas pelo ministro Dias Toffoli.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Correio do Povo
14/01/2026 às 10h04 Atualizada em 14/01/2026 às 11h01
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 14, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que mira suspeitas envolvendo o banco Master. Um dos alvos de busca e apreensão, pela segunda vez, é o banqueiro Daniel Vorcaro. A ação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli.

A PF cumpre 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além de Vorcaro, a operação também realiza buscas contra a irmã dele, seu cunhado e um primo, todos suspeitos de envolvimento em operações financeiras fraudulentas do banco.

Essa ação busca aprofundar as suspeitas de irregularidades colhidas na Operação Compliance Zero, deflagrada em novembro, que havia resultado na prisão do banqueiro.

O foco dessa nova fase é aprofundar as suspeitas de gestão fraudulenta do banco Master.

A operação tem como base as provas colhidas na primeira fase, que apurou suspeitas de irregularidades na operação de venda do Master para o Banco Regional de Brasília (BRB). A partir dessas provas colhidas e de novas informações recebidas pelos investigadores, a PF deflagrou essa segunda fase.

 

 

