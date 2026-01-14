Quarta, 14 de Janeiro de 2026
Mulher é salva por bombeiros após engasgar durante o almoço em Três Passos

Vítima de 53 anos chegou inconsciente ao quartel e foi reanimada com manobras de desobstrução das vias aéreas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
14/01/2026 às 08h48
(Foto: Redes Sociais)

Por volta das 12h10min de terça-feira, 13 de janeiro, uma mulher de 53 anos foi socorrida no quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos após se engasgar durante o almoço.

De acordo com informações, a vítima chegou ao pátio do quartel em um veículo particular conduzido pelo marido. No momento da chegada, a mulher estava inconsciente, sem respirar e com as vias aéreas obstruídas.

O motorista relatou que ela se engasgou com alimentos e que, mesmo com tentativas de desengasgo feitas por ele e por um vizinho, não foi possível reverter a situação.

Imediatamente, os bombeiros militares iniciaram manobras de compressões abdominais para desobstrução das vias aéreas. Após várias tentativas, a vítima voltou a respirar, recuperando os sinais vitais.

Como a ambulância do Corpo de Bombeiros encontrava-se em manutenção, a mulher foi conduzida ao Hospital de Caridade de Três Passos em um carro da família, acompanhada por dois bombeiros militares.

Durante o trajeto, a vítima voltou a conversar, embora ainda relatasse mal-estar e apresentasse sinais de engasgamento parcial. Um pedaço de alimento foi identificado na boca da vítima, que foi orientada a cuspir o objeto.

A mulher deu entrada no hospital caminhando, porém em estado de choque, permanecendo sob cuidados médicos.

 

 

