Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1

Cinco jogos na noite desta terça encerram a segunda fase eliminatória

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/01/2026 às 20h26

A zebra voltou a rondar a segunda fase eliminatória da Copa São Paulo de Futebol Júnior. No fim da tarde desta terça-feira (13), um dia após a eliminação do Corinthians para o Guarani, foi a vez do Atlético-MG dar adeus à competição. O time mineiro, três vezes campeão da Copinha (1975, 1976 e 1983), foi surpreendido pelo Ibrachina, que avançou à terceira fase mata-mata com vitória por 3 a 1. O adversário na busca por uma vaga nas oitavas será o vencedor do confronto entre Audax-SP x Santo André, a partir das 19h (horário de Brasilia).

Jogando em casa, na Ibrachina Arena, o Dragão a Mooca abriu o placar ao 33 minutos, com gol contra do defensor Vitor Gabriel, ao tentar desviar a bola. Dois minutos antes, ele já tocara a bola com a mão e o árbitro anotara pênalti. No entanto, o goleiro Pedro Costa brilhou, defendendo a cobrança de Enrico.

[Post Instagram]

Após o intervalo, aos oito minutos, Erick empatou o jogo em bela cobrança de falta. Na sequência, o time paulistano se impôs na partida: marcou o segundo aos 22 minutos com gol de Luiz Fernando, em erro na saída de bola; e Vicente selou a vitória por 3 a 1 já nos acréscimos.

Goleadas

Teve chuva de gols na classificação do Internacional à terceira fase. O Colorado aplicou 4 a 0 no Retrô-PE, com dois gols de Gutavo Ulguim e os demais de Eduardo e João Miranda. O time gaúcho vai brigar por uma vaga nas oitavas da Copinha contra o Nacional-SP, que eliminou hoje o Juventus-SP, pelo placar de 2 a 0.

Quem também avançou com goleada de 4 a 0 foi o Operário-PR sobre o Independente-AP. Deodato abriu o placar na primeira etapa, e depois do intervalo, Anthony, Rafael Nadal e Gabriel Cardozo também balançaram a rede. Na terceira fase o Fantasma vai encarar o vencedor de São Paulo x Portuguesa, que jogam a partir das 20h30 desta terça.

Outro três confrontos fecham a segunda fase até o final desta noite: Fluminense x Referência-SP, Palmeiras x Vitória, e Botafogo x São José-SP.

Demais resultados desta terça (13)

Fortaleza 2 x 1 Independente-AP

Ituano 3 x 1 Água Santa

Bragantino 3 x 0 Comercial de Tietê

Canaã-DF 1 x 0 Figueirnese-SC

Juventude (5) 1 x 1 ( 4) Águia de Marabá

Flamengo-SP 1 x 0 Monter Roraima

IAC 2 x 1 União Mogi

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão

Abertura em 28 de janeiro terá 8 duelos, entre eles Fla x São Paulo

 © Arte Marketing/EBC
Esportes Há 6 horas

TV Brasil exibe jogo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco

Transmissão acontece hoje às 21h20 em parceria com TVE Espírito Santo

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Futebol Feminino Há 6 horas

Gurias do Yucumã anunciam contratação da artilheira Kaelly para 2026

Destaque do futebol goiano, atleta de 22 anos chega como a maior contratação da história do clube de Tenente Portela.

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide

Ambas iniciaram temporada por torneio preparatório para Grand Slam

 Divulgação FTW
Esportes Há 1 dia

Creatina com sabor: lançamento da FTW foca na experiência

FTW aposta em creatina com sabores de limão, frutas vermelhas e uva para facilitar a inclusão na rotina; lançamento faz parte da diversificação da ...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias