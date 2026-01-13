Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão

Abertura em 28 de janeiro terá 8 duelos, entre eles Fla x São Paulo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/01/2026 às 18h10

Há exatos 15 dias para o início da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol masculino, a CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas. A abertura da competição será no dia 28 de janeiro (uma quarta-feira) com oito partidas. Entre elas, o atual campeão Flamengo terá pela frente o São Paulo, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A primeira rodada termina no dia seguinte, com dois jogos: Corinthians x Bahia e Botafogo x Cruzeiro. Confira AQUI a tabela da CBF.

A partir de 2026, o Brasileirão será disputado do início ao fim do ano, diferentemente das edições anteriores, que começavam em abril, após o fim dos campeonatos estaduais. A mudança, válida para o ciclo 2026-2029, foi anunciada pela CBF em novembro, durante o lançamento do calendário do futebol masculino. Por conta da Copa do Mundo de seleções, o Brasileirão sofrerá uma interrupção no meio do ano. A última rodada está prevista para 2 de dezembro.

O formato da competição segue o mesmo: 20 times se enfrentam entre si, em jogos de ida e volta, totalizando 38 rodadas. O clube que somar maior número de pontos conquista o título da temporada. Os primeiros quatro colocados (G4) na competição asseguram vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2027. A partir deste ano, o Brasileirão distribuirá apenas uma vaga para a fase preliminar da Libertadores.

Primeira rodada do Brasileirão 2026

28 de janeiro

Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte

Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre

Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba

Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador

Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro

Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)

Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)

São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro

Corinthians x Bahia - 20h30 - Neo Química Arena, em São Paulo

Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1

Cinco jogos na noite desta terça encerram a segunda fase eliminatória

 © Arte Marketing/EBC
Esportes Há 6 horas

TV Brasil exibe jogo entre Desportiva Ferroviária e Rio Branco

Transmissão acontece hoje às 21h20 em parceria com TVE Espírito Santo

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Futebol Feminino Há 6 horas

Gurias do Yucumã anunciam contratação da artilheira Kaelly para 2026

Destaque do futebol goiano, atleta de 22 anos chega como a maior contratação da história do clube de Tenente Portela.

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Esportes Há 1 dia

Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide

Ambas iniciaram temporada por torneio preparatório para Grand Slam

 Divulgação FTW
Esportes Há 1 dia

Creatina com sabor: lançamento da FTW foca na experiência

FTW aposta em creatina com sabores de limão, frutas vermelhas e uva para facilitar a inclusão na rotina; lançamento faz parte da diversificação da ...

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias