Gurias do Yucumã anunciam contratação da artilheira Kaelly para 2026

A equipe de futebol feminino Gurias do Yucumã, de Tenente Portela, fechou contrato com a atleta Kaelly, de 22 anos. Ela foi artilheira do Aliança FC que disputou o Campeonato Estadual Goiano, sendo destaque na competição. Além disso, Kaelly foi a atleta que mais marcou gols na temporada do clube. O Aliança é o maior campeão da história do Goiano Feminino.

Kaelly Dulce Alves Ferreira é natural de Formosa, em Goiás. Com surdez desde os 3 anos de idade – devido à sequela de uma infecção de garganta (teve perda total da audição) – teve a primeira oportunidade no futebol em sua cidade natal por meio de um projeto social. O destaque obtido na Taça das Favelas 2024 pelo Formosinhas, despertou a atenção da treinadora da seleção goiana feminina no Favelão e gestora do Aliança Patrícia Menezes.

Após ser chamada para participar de seletivas para representar Goiás em competição nacional, veio o convite para que Kaelly integrasse o Aliança. Conforme publicado pelas Gurias do Yucumã em suas redes sociais, no ano passado, a coordenadora Amandinha foi a Goiânia levar uma atleta e lá conheceu Kaelly.

Logo em seu retorno a Tenente Portela, Amandinha compartilhou a informação com o presidente Ildo Scapini que, na hora, fez contato e quis contratá-la. Depois de conversar com os responsáveis, o contrato foi firmado para a temporada 2026. Amandinha ressaltou que, quando viu a jovem jogar e soube da história, se emocionou e pensou em ajudá-la.

O presidente Ildo Scapini ressaltou que se trata da maior contratação da história das Gurias do Yucumã e que o clube é de inclusão social, que ama acolher a todos e ajudar.

(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

