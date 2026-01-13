Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lei autoriza pagamento retroativo de direitos suspensos na pandemia

Norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/01/2026 às 13h22

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei Complementar nº 143 de 2020 , que autoriza o pagamento retroativo para servidores da União, de estados, do Distrito Federal e de municípios, de direitos remuneratórios - como anuênios, triênios, quinquênios, sexta-parte e licença-prêmio - que haviam sido congelados em razão da pandemia da covid-19.

A lei foi publicada nesta terça-feira (13) no Diário Oficial da União e estabelece que os pagamentos estão relacionados ao período entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021. De acordo com a norma, os benefícios serão pagos desde que o ente federativo tenha decretado estado de calamidade pública à época da pandemia e conte com orçamento disponível.

Em nota, o Palácio do Planalto reforçou que deve ser respeitada a disponibilidade orçamentária da União, de estados, do Distrito Federal e de municípios e destacou que a norma tem caráter autorizativo, ou seja, permite que cada ente federativo decida, de forma autônoma e por meio de lei própria, sobre o pagamento retroativo das vantagens pessoais em questão.

“Durante o período do regime emergencial, a legislação impediu a concessão dessas vantagens e a contagem do tempo necessário para adquiri-las, como forma de controlar os gastos públicos. Com o fim do estado de emergência sanitária, a proposta busca corrigir os impactos dessas restrições e devolver aos entes federativos a autonomia para decidir sobre o tema”, explica o comunicado.

Ainda de acordo com o Palácio do Planalto, do ponto de vista fiscal, a lei não gera despesas automáticas nem obriga pagamentos imediatos. “Qualquer recomposição fica condicionada à disponibilidade de recursos no orçamento, à estimativa de impacto financeiro e à autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.

“A norma também impede a transferência de custos para outro ente, como a União, preservando a responsabilidade fiscal e os recursos públicos”, diz o Planalto.

Entenda

A norma teve origem no Projeto de Lei Complementar 143/2020 , de autoria da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), aprovado no Senado no final de dezembro de 2025 com relatório favorável do senador Flávio Arns (PSB-PR).

Durante a votação da matéria no plenário, Arns lembrou que a medida não traz qualquer criação de despesa a mais, uma vez que o valor já estaria previsto no Orçamento. Para o senador, a Lei Complementar 173 de 2020 impôs restrições severas à contagem de tempo para vantagens funcionais com o objetivo de conter gastos públicos em um momento de crise.

Tais restrições, na avaliação do parlamentar, embora justificadas no contexto emergencial da covid-19, acabaram produzindo prejuízos duradouros aos servidores, que continuaram exercendo suas funções, muitas vezes em condições difíceis, sem que pudessem usufruir de direitos que normalmente decorreriam do tempo de serviço.

Para Arns, a nova lei “restabelece esse equilíbrio, reconhecendo o esforço e o trabalho prestado, sem romper com a lógica de responsabilidade fiscal”.

O senador alterou o texto original do projeto para substituir a expressão “a servidores públicos” para “ao quadro de pessoal”, ou seja, a mudança valerá para servidores públicos efetivos e para empregados públicos contratados por meio da CLT.

* Com informações da Agência Senado

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Mês de janeiro prevê acréscimo de 0,5°C na temperatura, diz Inmet
Geral Há 2 horas

Detidos por morte de ex-delegado tinham sido presos por ele em 2005

Trio assaltava bancos e tem ligação com o PCC

 © Ruy Ferraz Fontes/Arquivo pessoa
Geral Há 6 horas

Polícia de SP prende 3 envolvidos na morte do ex-delegado Ruy Ferraz

Operação foi esta manhã em Santos

 (Foto: Agência Brasil)
Benefício Há 9 horas

Seguro-desemprego tem reajuste e passa a pagar valores maiores

Tabela foi corrigida em 3,9% pelo INPC de 2024 e eleva teto e piso do benefício

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Polícia Federal deflagra nova fase da Operação Overclean

Investigados podem responder pelo crime de organização criminosa

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
25° Sensação
1.93 km/h Vento
79% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 4 minutos

Atlético-MG dá adeus à Copinha, após derrota para Ibrachina por 3 a 1
Economia Há 42 minutos

Lula cria comitê gestor e lança plataforma da reforma tributária
Política Há 42 minutos

Wellington Lima e Silva é o novo ministro da Justiça
Economia Há 1 hora

Haddad estima déficit primário de 2025 em 0,1% do PIB
Geral Há 1 hora

Estado do Rio registra temperaturas acima da média histórica

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,03%
Euro
R$ 6,26 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 544,295,44 +4,71%
Ibovespa
161,973,05 pts -0.72%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias