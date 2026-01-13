Terça, 13 de Janeiro de 2026
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do RS finaliza entrega dos cartões do programa Pé no Futuro

Estudantes beneficiados podem retirar o cartão até 31 de março em agências do Banrisul

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Grupo Chiru
13/01/2026 às 11h17
Governo do RS finaliza entrega dos cartões do programa Pé no Futuro
(Foto: Divulgação)

O governo do Rio Grande do Sul encerra nesta sexta-feira, 16 de janeiro, a fase de distribuição dos cartões do programa Pé no Futuro. Os estudantes contemplados ainda poderão retirar o cartão até o dia 31 de março. Na área de abrangência da 20ª Coordenadoria Regional de Educação (20ª CRE), sediada em Palmeira das Missões, 5.209 alunos são atendidos pela iniciativa.

A lista de beneficiários está disponível para consulta no site oficial do programa.

O auxílio concede R$ 150 por estudante, valor destinado exclusivamente à compra de tênis e meias. O objetivo é complementar o uniforme escolar e contribuir para melhores condições de acesso e permanência dos alunos na escola.

O programa é voltado a estudantes em situação de vulnerabilidade social, pertencentes a famílias cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), com renda mensal de até R$ 660 por integrante.

A entrega dos cartões ocorre em todos os municípios, em agências previamente definidas do Banrisul, no horário das 10h às 15h, conforme explica o coordenador do Centro de Educação Baseado em Evidências da Secretaria da Educação do RS (Seduc-RS), Guilherme Simionatto.

Retirada do cartão

O cartão pode ser retirado apenas pelo responsável legal registrado no CadÚnico ou pelo próprio estudante, caso seja maior de idade. É obrigatória a apresentação de um documento oficial com foto. São aceitos RG, documento de identidade disponível no Gov.br, Carteira Nacional de Habilitação — física ou digital — e passaporte.

Regras de uso do benefício

As compras devem ser feitas exclusivamente em estabelecimentos físicos localizados no Rio Grande do Sul, com o objetivo de estimular o comércio local. O cartão opera na função débito.

No ato da compra, é obrigatória a emissão de nota fiscal com o CPF do estudante ou do responsável legal, que servirá como único comprovante da utilização correta do recurso.

Caso sejam constatadas irregularidades, como a aquisição de itens não permitidos, o beneficiário poderá ter valores de outros programas sociais bloqueados até a regularização. É permitido comprar um tênis com valor superior a R$ 150, desde que a diferença seja paga com recursos próprios.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Angelo Miguel/MEC)
ENEM Há 1 dia

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

Os estudantes podem usar as notas para ingressar no ensino superior por meio de uma vaga pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), inscrições poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de janeiro

 © Rovena Rosa/Agência Brasil
Educação Há 3 dias

Maioria planeja reaproveitar material escolar na volta às aulas

Cerca de 88% afirmam que os gastos afetam o orçamento familiar
Educação Há 4 dias

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro

Candidatos poderão ser consultadas na Página do Participante

 -
Educação Há 6 dias

Governo divulga a classificação de candidatos a professor, especialista e apoio escolar do Banco de Cadastro Temporário

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), publicou, nesta quarta-feira (7/1), no Diário Oficial do Estado (DOE) , a lista de...

 (Foto: Flávia Azolin/Ascom Seduc)
Incentivo Há 6 dias

Governo gaúcho entrega mais de 33 mil cartões do programa “Pé no Futuro” para estudantes da rede pública

O programa é uma política pública que oferece um auxílio financeiro, no valor de R$150 para a compra de tênis e meias

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
1.32 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Quarta
32° 16°
Quinta
35° 18°
Sexta
34° 18°
Sábado
30° 17°
Domingo
28° 18°
Últimas notícias
Economia Há 51 segundos

Venda de automóveis e comerciais leves cresce 2,58% em 2025
Câmara Há 36 minutos

Lei homenageia engenheiro com nome de ponte no Rio Tarauacá
Câmara Há 50 minutos

Comissão aprova política de inclusão digital para municípios com recursos do Fust
Saúde pública Há 1 hora

Moradora relata descarte irregular de lixo com animais mortos em Redentora
Senado Federal Há 1 hora

Lei regulamenta exercício profissional da acupuntura

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,16%
Euro
R$ 6,27 +0,41%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 529,259,86 +1,69%
Ibovespa
161,932,45 pts -0.75%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6925 (12/01/26)
09
25
44
46
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3585 (12/01/26)
01
02
04
08
09
10
13
16
17
19
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2874 (12/01/26)
01
04
11
15
18
32
36
37
43
44
45
46
48
50
66
76
78
80
81
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2911 (12/01/26)
01
19
20
22
23
25
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias