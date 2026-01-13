Terça, 13 de Janeiro de 2026
Seguro-desemprego tem reajuste e passa a pagar valores maiores

Tabela foi corrigida em 3,9% pelo INPC de 2024 e eleva teto e piso do benefício

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com Informações Porto Alegre 24 horas
13/01/2026 às 11h07
(Foto: Agência Brasil)

A partir desta segunda-feira (12), trabalhadores dispensados sem justa causa passam a receber um valor maior de seguro-desemprego. As faixas salariais usadas no cálculo das parcelas foram atualizadas com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) de 2024, resultando em um reajuste de 3,9%.

Com a atualização, o teto do benefício foi elevado de R$ 2.424,11 para R$ 2.518,65, um acréscimo de R$ 94,54. Já o valor mínimo, que acompanha o salário mínimo nacional, subiu de R$ 1.518 para R$ 1.621.

Os novos valores são válidos tanto para quem já recebe o seguro-desemprego quanto para os trabalhadores que ainda irão solicitar o benefício. O cálculo da parcela continua sendo feito a partir da média das três últimas remunerações recebidas antes da demissão.

 
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
