Criança morre baleada após conflito entre vizinhos em Nonoai

a tragédia teve início após uma discussão entre vizinhos que acabou evoluindo para violência

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações de PN Notícias
12/01/2026 às 17h40
(Foto: Divulgação PN Notícias)

Uma criança de 8 anos morreu após ser atingida por disparos de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (12), no município de Nonoai. Segundo informações de populares, a tragédia teve início após uma discussão entre vizinhos que acabou evoluindo para violência, momento em que tiros foram efetuados e a criança acabou sendo baleada, não resistindo aos ferimentos.

Após o ocorrido, uma residência e um veículo foram incendiados, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros para o combate às chamas. A Brigada Militar isolou a área e a Polícia Civil assumiu a investigação para apurar a dinâmica dos fatos, identificar a autoria dos disparos e as motivações do crime. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente, e o caso gerou forte comoção na comunidade.




