Segunda de céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista

A manhã desta segunda-feira (12) terminou com céu claro, sol e sensação de calor na capital paulista, com os termômetros marcando 31,3 graus Celsius (°C), de acordo com CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo). As máximas devem chegar aos 33°C.

A umidade relativa do ar oscila em torno de 40% e pode marcar até 33% nas próximas horas. A cidade está em estado de atenção para altas temperaturas desde sexta-feira (9) devido à previsão para os próximos dias.

Apesar do período da manhã e o começo da tarde sem chuva na cidade, os meteorologistas do CGE explicam que o calor e a chegada da brisa marítima devem provocar pancadas de chuvas, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite.

“Há condições para pontos passageiros variando de moderada a forte intensidade com raios e rajadas localizadas de vento, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”.

Janeiro

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram que janeiro acumulou até o momento 51,6 milímetros (mm) de chuva, o que corresponde a aproximadamente 20,1% dos 256,4mm esperados para o mês.

Segundo as previsões, a semana segue com sol, calor e pancadas de chuva no final das tardes. Na terça-feira (13) o sol continua com temperaturas em elevação e variação de temperatura entre 21°C e 31°C, enquanto os índices de umidade devem atingir valores próximos aos 40%.

“No final da tarde a nebulosidade aumenta e retornam as condições para pancadas de chuva de até forte intensidade, com elevado potencial para formação de alagamentos e queda de árvores”.

Na quarta-feira (14), o sol aparece entre nuvens e mantém o tempo abafado, com as mínimas variando entre 21°C e máximas que podem superar os 29°C.

Entre o fim da tarde e o início da noite, a nebulosidade e a chegada da brisa marítima provocam chuvas na forma de pancadas, pontos de forte intensidade e elevado risco para formação de alagamentos e queda de árvores.