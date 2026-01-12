Retrospectiva 2025: Cidasc impulsiona exportações, fortalece a sanidade e a defesa agropecuária de Santa Catarina

Foto: Divulgação/Cidasc

O ano de 2025 consolidou a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc) como um dos principais pilares técnicos e estratégicos do desenvolvimento econômico, sanitário e produtivo do Estado. Por meio de ações integradas de defesa agropecuária, inspeção, certificação, fiscalização e educação sanitária, a empresa pública contribuiu diretamente para resultados históricos da agropecuária catarinense, com impacto econômico, social e institucional.

Exportações de carnes batem recorde histórico e alcançam US$ 4,5 bilhões

Foto: Reprodução/Secom SC

Um dos resultados mais expressivos de 2025 foi o desempenho recorde das exportações catarinenses de carnes. Santa Catarina exportou 2 milhões de toneladas de proteínas animais, com receita de US$ 4,50 bilhões, o maior valor da série histórica.

Desse total, 1,20 milhão de toneladas de carne de frango geraram US$ 2,45 bilhões, enquanto a carne suína somou 748,8 mil toneladas, com US$ 1,85 bilhão em receitas. Os produtos catarinenses chegaram a mais de 150 países, com destaque para mercados altamente exigentes como Japão, China e Filipinas.

Esse desempenho está diretamente ligado à solidez do sistema de defesa sanitária catarinense, executado pela Cidasc, que garante status sanitário diferenciado, rastreabilidade, biosseguridade e credibilidade internacional aos produtos de origem animal produzidos no Estado.

Sanidade animal avançada protege rebanhos, produtores e a saúde pública

Foto: Reprodução/Secom SC

Em 2025, a Cidasc intensificou as ações de vigilância, prevenção e controle de doenças animais, com resultados concretos. Foram realizadas mais de 413 mil fiscalizações em defesa sanitária animal, além da emissão de 1,38 milhão de Guias de Trânsito Animal (GTA), fundamentais para o controle do deslocamento de animais no território catarinense.

Santa Catarina manteve sua posição de destaque nacional no controle da brucelose e tuberculose, com a realização de 886,7 mil exames e a certificação de 3.325 propriedades livres dessas doenças, protegendo a saúde pública e agregando valor à produção. O Estado apresenta uma das menores prevalências do país para essas enfermidades.

Como política de apoio ao produtor, o Governo do Estado indenizou integralmente os abates sanitários, por meio do Fundesa, com R$ 15,4 milhões pagos em 2025, assegurando a continuidade da atividade produtiva.

Na avicultura, a atuação preventiva da Cidasc foi decisiva para manter Santa Catarina livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) na produção comercial, mesmo com o vírus em circulação no continente sul-americano, reforçando a confiança internacional na cadeia produtiva catarinense.

Inspeção, certificação e combate à fraude ampliam mercados e protegem o consumidor

Foto: Reprodução/Secom SC

A área de inspeção e certificação também avançou de forma significativa. Em 2025, 14 novas agroindústrias catarinenses passaram a operar com o Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA), alcançando 147 empresas habilitadas para comercializar produtos em todo o território nacional. Além disso, foram concedidos 145 novos Selos ARTE, totalizando 408 certificações, valorizando a produção artesanal e ampliando oportunidades de mercado.

O trabalho técnico da Cidasc também inspirou avanços regulatórios em nível nacional, como a mudança na legislação federal que permite a atuação de empresas credenciadas na inspeção do Sisbi, modelo já consolidado em Santa Catarina.

No combate às fraudes em alimentos, a intensificação das ações do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Deinp) reforçou a segurança dos produtos de origem animal, a concorrência leal e a proteção do consumidor.

Defesa vegetal fortalece a fruticultura e amplia acesso a mercados

Foto: Reprodução/Secom SC

Na defesa sanitária vegetal, a Cidasc manteve e consolidou o status fitossanitário do Estado, essencial para cadeias estratégicas como maçã, banana, uva, arroz e hortaliças. Foram realizadas mais de 3.900 inspeções de armadilhas, 1.565 levantamentos fitossanitários e emitidas 68.785 permissões de trânsito vegetal, garantindo segurança ao comércio interno e às exportações.

A certificação da maçã catarinense, aliada ao controle rigoroso de pragas, ampliou mercados e reforçou a reputação da fruticultura estadual. Programas como o e-Origem, que já alcança 6.569 produtores em 282 municípios, ampliaram a rastreabilidade e a transparência para o consumidor.

Modernização, governança e reconhecimento institucional

Foto: Reprodução/Secom SC

Internamente, 2025 foi marcado por avanços estruturantes. Após mais de duas décadas, as contas da Cidasc foram aprovadas sem restrições, refletindo a consolidação dos controles internos, da gestão de riscos e da governança corporativa.

A empresa avançou na modernização da fiscalização de trânsito agropecuário com o Programa Invicta, que recebe investimento de R$ 40 milhões, incorporando inteligência de dados, vigilância eletrônica e equipes móveis, tornando o controle sanitário mais eficiente e estratégico.

Na gestão de pessoas, foi aprovado concurso público para reposição de vagas decorrentes do Programa de Desligamento Voluntário Incentivado (PDVI), além de avanços no Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e no incentivo à pesquisa, com bolsas em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc).

A excelência técnica da Cidasc foi reconhecida ainda pela recepção de missões internacionais de países como Japão, Chile e Peru, que auditaram e validaram o sistema catarinense de defesa agropecuária.

Educação sanitária e impacto social

Foto: Reprodução/Secom SC

O trabalho educativo ampliou seu alcance em 2025. O Projeto Sanitarista Junior atendeu 120 escolas e 4.500 estudantes, enquanto o Sanitarista Acadêmico alcançou 1.512 alunos do ensino técnico e superior. Ao todo, mais de 75,8 mil pessoas foram impactadas por ações educativas da Cidasc ao longo do ano.

Atuação estratégica a serviço de Santa Catarina

Com presença em todo o território catarinense, a Cidasc atua como braço técnico do Governo do Estado na proteção da agropecuária, da saúde pública e da economia. Mais do que estrutura, 2025 evidenciou a capacidade de entregar resultados concretos, gerar valor econômico, abrir mercados, proteger produtores e garantir alimentos seguros à população.

O conjunto das ações reforça o papel da Cidasc como instrumento estratégico de desenvolvimento, essencial para que Santa Catarina siga como referência nacional e internacional em sanidade, qualidade e competitividade agropecuária.

Para a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos, os resultados de 2025 refletem uma atuação técnica consistente e alinhada às prioridades do Governo de Santa Catarina. “Os números alcançados em 2025 demonstram que a defesa agropecuária é um investimento estratégico para Santa Catarina. Cada ação de fiscalização, certificação, inspeção e educação sanitária executada pela Cidasc se traduz em proteção à saúde pública, segurança ao produtor rural e abertura de mercados para os nossos produtos. O trabalho técnico da companhia sustenta recordes históricos de exportação, fortalece a sanidade dos rebanhos e consolida a credibilidade do Estado no Brasil e no exterior”, destaca a presidente.

Ela reforça que os avanços institucionais também foram decisivos para os resultados obtidos. “Avançamos de forma significativa na modernização da gestão, no fortalecimento da governança, na estruturação dos controles internos e na valorização dos nossos profissionais. A aprovação das contas da Cidasc sem restrições, após mais de duas décadas, simboliza esse novo momento da empresa. Seguimos trabalhando com planejamento, inovação e responsabilidade para entregar resultados cada vez mais efetivos à sociedade catarinense”, conclui Celles Regina de Matos.

