Governo gaúcho alerta para tentativas de golpe em pagamento do IPVA

Os canais de atendimento da Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Rio Grande do Sul têm recebido denúncias sobre sites falsos para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. Em conjunto, órgãos do governo gaúcho trabalham para retirar essas páginas do ar, além de reforçar o alerta para que os contribuintes redobrem o cuidado.

Em geral, os golpistas recorrem a links, guias e chaves pix falsos, que direcionam o valor para pessoas físicas ou jurídicas não relacionadas ao tributo. O cidadão desavisado acessa esses endereços virtuais, por exemplo, após procurar o site do IPVA no google, ao clicar em resultados de pesquisa que o conduzem a cair na fraude. Outros são induzidos por meio de mensagens em aplicativos como o whatsapp.

Procedimento seguro

Para consultar o valor e gerar o QR Code com segurança, a recomendação é baixar o aplicativo “IPVA RS” (disponível gratuitamente), acessar o site oficial ou o portal do Departamento Estadual de Trânsito (detran.rs.gov.br).

A Sefaz reitera que não envia links ou boletos de cobrança do IPVA. Os sites verdadeiros do governo, que geram do QR Code para pagamentos pix, estão no portal de serviços rs.gov.br. Antes de efetuar a transferência ou depósito, verifique se as informações do destinatário estão corretas, que são as seguintes:

– Nome: IPVA Sefaz/RS

– CPF/CNPJ: 87.958.674/0001-81

– Instituição: Banco do Estado do RS S.A.

– Endereço: Av. Mauá, 1155, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90030-080.

Eventuais vítimas de golpes virtuais devem registrar ocorrência no site delegaciaonline.rs.gov.br, para que Polícia Civil adote as medidas cabíveis na esfera criminal.















