Operação Terra Forte inicia visitas técnicas em 19 municípios da região

Ações começaram nesta terça-feira e beneficiam agricultores familiares de todo o Estado

Por: Andre Eberhardt Fonte: Com informações Governo RS
12/01/2026 às 10h22
Operação Terra Forte inicia visitas técnicas em 19 municípios da região
(Foto: Ascom SDR)

Municípios da região atendidos pelos escritórios da Emater/RS-Ascar de Frederico Westphalen e Ijuí estão entre os contemplados pelo início das saídas a campo do Programa Operação Terra Forte, que começaram na terça-feira, 6 de janeiro. As ações envolvem visitas técnicas às propriedades rurais para a realização de diagnósticos e a elaboração dos Planos Individuais de Ações Integradas (Piais). Na área de abrangência do Grupo Chiru, 19 municípios começaram a receber as atividades do programa de Estado: Ametista do Sul, Caiçara, Constantina, Coronel Bicaco, Frederico Westphalen, Iraí, Lajeado do Bugre, Nonoai, Nova Boa Vista, Novo Tiradentes, Palmitinho, Pinheirinho do Vale, Planalto, Rodeio Bonito, Sagrada Família, Taquaruçu do Sul, Três Passos, Trindade do Sul e Vicente Dutra.

Ao todo, o programa está em execução em 131 municípios do Rio Grande do Sul. A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e executada pela Emater/RS-Ascar. Todos os municípios já estão aptos para a fase de diagnóstico e construção dos Piais, considerada essencial para a recuperação produtiva e ambiental das propriedades.

O Piai é um documento técnico individualizado, elaborado com apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural (Aters), que define ações de recuperação do solo, fortalecimento da resiliência climática e melhoria da produtividade. Com base nesse plano, cada agricultor familiar poderá receber auxílio financeiro de até R$ 30 mil, em parcela única, por meio do Cartão Cidadão, destinado à execução das medidas previstas.

Para o secretário de Desenvolvimento Rural, Vilson Covatti, a recuperação do solo é estratégica para garantir produtividade, renda e sustentabilidade no meio rural. “Investir na recuperação do solo é investir no futuro da agricultura familiar. Com a Operação Terra Forte, estamos fortalecendo a base produtiva das propriedades. Essa é uma ação de grande alcance, que só se torna possível graças à parceria com a Emater/RS-Ascar, que leva assistência técnica qualificada e presença permanente a todas as regiões do Estado”, afirmou.

O Programa Operação Terra Forte é financiado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), com investimento inicial de R$ 300 milhões.

A primeira reunião do Comitê Gestor do programa deve ocorrer na próxima semana. O colegiado será composto por representantes de quinze instituições, entre elas órgãos do governo estadual, secretarias, Farsul, Fetraf, Fetag e Emater/RS-Ascar.

O programa está estruturado em quatro eixos: transferência direta de recursos ao produtor; assistência técnica e extensão rural, com diagnósticos e elaboração dos Piais; qualificação de patrulhas agrícolas mecanizadas; e governança e parcerias institucionais.






Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
