Homem e bebê morrem em incêndio em apartamento na zona leste de SP

Os corpos de um homem e de um bebê foram encontrados no apartamento incendiado num prédio no bairro da Vila Prudente, zona leste de São Paulo, no início da manhã desta segunda-feira (12).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo aconteceu no terceiro andar e havia muito material combustível queimando. No momento, as equipes de socorro fazem o rescaldo do lugar.

Por volta das 5h da manhã, dez viaturas dos bombeiros e ambulâncias do SAMU seguiram para o local e o incêndio foi extinto.

O corpo do homem estava carbonizado. Nenhuma das duas vítimas foi identificada.