Segunda, 12 de Janeiro de 2026
14°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Adolescente é socorrido após ser perseguido por cães em Três Passos

Jovem de 15 anos acionou os Bombeiros depois de ficar ilhado por mais de uma hora em área rural.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
12/01/2026 às 09h27
Adolescente é socorrido após ser perseguido por cães em Três Passos

Um adolescente de 15 anos precisou de auxílio do Corpo de Bombeiros na noite de domingo (11), por volta das 20h50, após ser perseguido por dois cães enquanto passeava com sua bicicleta elétrica, nas proximidades do campo de futebol do antigo TAC, no interior de Três Passos.

Segundo o relato do jovem, os cães começaram a persegui-lo, obrigando-o a abandonar a bicicleta em uma lavoura e fugir a pé. Para se proteger, ele subiu sobre materiais de construção existentes no local, onde permaneceu desde, aproximadamente, 19h30, impedido de sair devido à presença dos animais.

Sem conseguir deixar o local em segurança, o adolescente acionou o telefone de emergência 193 e informou a situação. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros deslocou-se até o local com uma viatura, momento em que os cães se afastaram.

Conforme apurado, os animais pertencem a um morador próximo à lavoura onde o adolescente se encontrava. Após a situação ser controlada, os bombeiros escoltaram o jovem, juntamente com sua bicicleta, até o bairro Sulserra. O adolescente informou ser morador do bairro Pindorama.

A suspeita é de que os cães tenham sido atraídos ou incomodados pelo barulho da bicicleta elétrica. Ninguém ficou ferido.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Governo lança nova versão do portal ComunicaBR

Site permite visualizar ações federais nos 5.570 municípios do país

 (Foto: GAI Media)
IPVA 2026 Há 3 horas

Governo gaúcho alerta para tentativas de golpe em pagamento do IPVA

Contribuinte deve redobrar atenção ao acessar links virtuais

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Prazo para recurso da avaliação de títulos do CNU termina hoje

Concurso preencherá 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal
Geral Há 5 horas

Homem e bebê morrem em incêndio em apartamento na zona leste de SP

Não há identificação das vítimas até o momento

 (Foto: Divulgação Varejo SA)
Vítima de golpe Há 17 horas

Mãe e filha perdem R$ 12 mil em golpe do falso advogado, em Ijuí

o golpista utilizou linguagem técnica, imagem e documentos com aparência oficial para dar credibilidade à abordagem e induzir a vítima ao erro

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 14° Máx. 28°
25° Sensação
1.9 km/h Vento
58% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h51 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
32° 16°
Quarta
33° 17°
Quinta
31° 18°
Sexta
28° 19°
Sábado
30° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 3 minutos

Curso ensina como utilizar IA para impulsionar empresas e otimizar processos
Tecnologia Há 33 minutos

Período chuvoso acende alerta para a dengue no Brasil
Câmara Há 33 minutos

Medida provisória libera R$ 250 milhões a estados prejudicados por chuvas
Câmara Há 48 minutos

Vetado novo prazo para regularizar imóvel rural em área de fronteira
Saúde Há 1 hora

Viscossuplementação reduz dor e melhora função articular

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 521,425,70 +1,39%
Ibovespa
163,226,55 pts -0.09%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias