Adolescente é socorrido após ser perseguido por cães em Três Passos

Um adolescente de 15 anos precisou de auxílio do Corpo de Bombeiros na noite de domingo (11), por volta das 20h50, após ser perseguido por dois cães enquanto passeava com sua bicicleta elétrica, nas proximidades do campo de futebol do antigo TAC, no interior de Três Passos.

Segundo o relato do jovem, os cães começaram a persegui-lo, obrigando-o a abandonar a bicicleta em uma lavoura e fugir a pé. Para se proteger, ele subiu sobre materiais de construção existentes no local, onde permaneceu desde, aproximadamente, 19h30, impedido de sair devido à presença dos animais.

Sem conseguir deixar o local em segurança, o adolescente acionou o telefone de emergência 193 e informou a situação. Uma guarnição do Corpo de Bombeiros deslocou-se até o local com uma viatura, momento em que os cães se afastaram.

Conforme apurado, os animais pertencem a um morador próximo à lavoura onde o adolescente se encontrava. Após a situação ser controlada, os bombeiros escoltaram o jovem, juntamente com sua bicicleta, até o bairro Sulserra. O adolescente informou ser morador do bairro Pindorama.

A suspeita é de que os cães tenham sido atraídos ou incomodados pelo barulho da bicicleta elétrica. Ninguém ficou ferido.

