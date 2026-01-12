Segunda, 12 de Janeiro de 2026
Bobsled: Edson Bindilatti garante vaga para 6ª Olimpíada de Inverno

Resultados na Copa América asseguram trenó pilotado pelo veterano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/01/2026 às 00h11

O baiano Edson Bindilatti, de 46 anos, está garantido na sexta Olimpíada de Inverno da carreira. Neste domingo (11), ele comandou o trenó brasileiro com quatro tripulantes, o chamado "4-man", na conquista do quarto lugar na Copa América de bobsled, realizada em Lake Placid, nos Estados Unidos. A equipe verde e amarela ficou atrás da Coreia do Sul (ouro), dos anfitriões (prata) e do Canadá (bronze).

O desempenho rendeu, também, a medalha de bronze ao quarteto brasileiro no Campeonato Pan-Americano da modalidade, que considera somente os resultados de equipes do continente. Assim, o trenó pilotado por Bindilatti, que também reuniu os paulistas André Luiz da Silva e Edson Martins e o catarinense Tauler Zatti, subiu uma posição em relação à Copa América.

No último sábado (10), Bindilatti e Tauler Zatti já haviam conquistado a prata na prova do trenó para dois tripulantes, o "2-man", da Copa América, superada apenas pela parceria da Jamaica. O resultado também valeu o segundo lugar no Pan de bobsled.

Com o desempenho do fim de semana em Lake Placid, o Brasil assegurou, pelo ranking da modalidade, que considera resultados do 4-men e do 2-men, a classificação de pelo menos um trenó, pilotado por Bindilatti, à Olimpíada de Inverno deste ano, nas cidades italianas de Milão e Cortina, entre 6 e 22 de fevereiro. Os demais integrantes da equipe serão anunciados no próximo dia 19 de janeiro.

Oriundo do atletismo e com passagem pelo decatlo, Edson Bindilatti chegou ao bobsled em 2000. De lá para cá, participou de seis Olimpíadas de Inverno, estreando na edição de 2002, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Em 2025, o baiano levou o trenó verde e amarelo ao 13º lugar no Campeonato Mundial da modalidade, em Lake Placid, o melhor desempenho do país na história. Os Jogos de Milão e Cortina serão os últimos do baiano como piloto da equipe brasileira.

O Brasil ainda tenta classificar um segundo trenó à Olimpíada, conduzido pelo paulista Gustavo Ferreira, de 24 anos. Neste domingo, o quarteto liderado por ele ficou em sexto na Copa América de bobsled e em quarto no Pan, no 4-man. Além do piloto, a equipe reuniu os também paulistas Davidson de Souza e Luiz Henrique Bacca e pelo carioca Rafael de Souza. No sábado, Gustavo e Rafael terminaram o 2-man em quarto.

O trenó pilotado por Gustavo ainda terá pela frente a etapa de Innsbruck, na Áustria, da Copa Europa, entre 14 e 18 deste mês. A equipe liderada por Bindilatti também estará presente no evento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
