Segunda, 12 de Janeiro de 2026
15°C 24°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sensação de 2025, Mirassol bate São Paulo em estreia no Paulistão

Pelo Carioca, sub-20 do Flamengo busca empate com Portuguesa-RJ

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
12/01/2026 às 00h11

A sensação do futebol brasileiro em 2025 iniciou a temporada mostrando que deseja continuar surpreendendo. No jogo que encerrou a rodada de abertura do Campeonato Paulista, na noite de domingo (11), o Mirassol recebeu o São Paulo no Maião e ganhou por 3 a 0.

Um dos dez reforços anunciados pelo Leão Caipira para 2026, Lucas Mugni abriu o marcador aos seis minutos, na sobra da finalização do também meia Shaylon, que parou na trave. Aos 19, o atacante Alesson chutou, a bola desviou no zagueiro Alan Franco e foi para as redes, aumentando a vantagem dos anfitriões.

Na etapa final, o São Paulo apostou nas entradas do atacante Lucas Moura, recuperado de uma lesão no joelho, e do meia Danielzinho, reforço contratado para a temporada e que veio justamente do Mirassol, onde era capitão. O Tricolor até conseguiu chegar ao ataque mais vezes, mas sem êxito.

No fim, a equipe da capital perdeu o lateral Maik, expulso, e viu o Mirassol marcar o terceiro. Aos 43 minutos, o lateral Daniel Borges cruzou, o goleiro Rafael deu rebote para o meio da área e o meia José Aldo concluiu para as redes, dando números finais ao jogo.

A noite de domingo foi movimentada por outros dois jogos do Paulistão. No Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru (SP), o Red Bull Bragantino derrotou o Noroeste por 1 a 0. O atacante Jhon Jhon marcou o gol da vitória do Massa Bruta, no fim do segundo tempo. Já no Benitão, em Rio Claro (SP), o Velo Clube empatou sem gols com o Botafogo-SP.

Meninos do Flamengo arrancam empate

O Campeonato Carioca teve início neste domingo, com o empate por 1 a 1 entre Flamengo e Portuguesa-RJ, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida foi válida pela quinta rodada do Estadual e antecipada devido à Supercopa Rei, entre o Rubro-Negro e o Corinthians, marcada para 1º de fevereiro, às 16h (horário de Brasília), na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília.

Como o elenco profissional ainda nem iniciou a pré-temporada, o que está marcado para segunda-feira (12), o Flamengo foi a campo com a equipe sub-20. A Portuguesa, que nada tinha a ver com isso, saiu na frente com o atacante Rhuan, aos 12 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, o zagueiro Iago deixou tudo igual.

Sem Hulk, Atlético-MG empata em casa

Com um time misto, o Atlético-MG decepcionou o torcedor na Arena MRV, em Belo Horizonte, neste domingo, ao ficar no 1 a 1 com o Betim, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. O meia Reinier, aos 21 minutos, colocou o Galo à frente. No minuto inicial da etapa final, porém, o atacante Diego Jardel empatou.

O atacante Hulk, que interessa ao Fluminense e vive um impasse na negociação para renovar seu vínculo com o Atlético, foi uma das ausências na formação escalada pelo técnico Jorge Sampaoli. Ele assistiu à partida em um dos camarotes da Arena.

Em outro compromisso de domingo pelo Mineiro, o América-MG bateu o Athletic por 3 a 0. Os atacante Thauan e Éverton Brito e o meia Eduardo Person balançaram as redes na Arena Independência, em Belo Horizonte.

Inter sofre golaço, mas vence de virada

O Internacional estreou com vitória no Campeonato Gaúcho. Com uma equipe mesclando jogadores da base e pouco aproveitados no time principal, o Colorado saiu atrás do Novo Hamburgo, mas buscou a virada e ganhou por 2 a 1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, neste domingo.

O meia Allison, de bicicleta, colocou a equipe do Vale dos Sinos à frente, aos sete minutos do primeiro tempo. Aos 15 minutos da etapa final, o zagueiro João Marcus fez contra e igualou para o Inter. No fim, aos 40, o atacante Diego Coser garantiu o triunfo colorado.

A rodada de abertura do Gauchão teve outros dois jogos neste domingo. Em Ijuí (RS), no Estádio 19 de Outubro, São Luiz e Caxias empataram por 1 a 1. Já no Passo D'Areia, em Porto Alegre, São José e Inter de Santa Maria não saíram do zero.

Furação "alternativo" empata no interior

Outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro que inicia 2026 com jovens da base e atletas de pouca minutagem da equipe profissional é o Athletico-PR. Neste domingo, o Furacão visitou o Cianorte no Estádio Albino Turbay e empatou por 1 a 1, pela segunda rodada do Campeonato Paranaense.

O Furacão, que tinha estreado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Andraus na Ligga Arena, em Curitiba, foi a quatro pontos. Já o Leão do Vale, que vinha de um 3 a 3 com o Maringá, em casa, somou o segundo ponto.

Aos 15 minutos, Bruno Dentinho abriu o marcador para o Cianorte. O também meia João Cruz, aos sete do segundo tempo, igualou para o Athletico, que teve dois gols anulados, um em cada tempo. A primeira fase do Paranaense não tem árbitro de vídeo (VAR).

Ainda neste domingo, o Andraus venceu o São Joseense por 2 a 0 na Ligga Arena, chegando aos mesmos três pontos do rival. Em casa, no Estádio do ABC, o Foz do Iguaçu ficou no 1 a 1 com o Azuriz. O time anfitrião foi a quatro pontos. O visitante chegou a dois pontos.

O Galo Maringá, por sua vez, recebeu o Cascavel no Estádio Willie Davies, perdeu por 1 a 0 e segue zerado. Já a Serpente, que empatou sem gols com o Azuriz em casa, no Estádio Olímpico Regional, na rodada de abertura, chegou a quatro pontos.

Fortaleza não sai do zero pelo Cearense

Na estreia do técnico Thiago Carpini, o Fortaleza empatou sem gols com o Ferroviário neste domingo, no Estádio Presidente Vargas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense. O Leão do Pici, que ainda não tinha ido a campo pelo Estadual, somou o primeiro ponto. O Ferrão, que vinha de uma vitória por 1 a 0 sobre o Maracanã no Prefeitão, em Maracanaú (CE), foi a quatro pontos na competição.

Ainda neste domingo, o Maranguape conquistou os primeiros três pontos no Cearense ao receber o Tirol no Moraisão e ganhar por 1 a 0. A equipe visitante sofreu o segundo revés e continua zerada na tabela.

Nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), o Ceará, atual bicampeão, enfrenta o Maranguape no Presidente Vargas, pela terceira rodada do Cearense. A partida em Fortaleza será transmitida ao vivo pela TV Brasil , em parceria com a TV Ceará.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 11 minutos

Bobsled: Edson Bindilatti garante vaga para 6ª Olimpíada de Inverno

Resultados na Copa América asseguram trenó pilotado pelo veterano
Esportes Há 5 horas

Com jovens, Bahia supera Jequié pela estreia no Campeonato Baiano

Partida na Arena Fonte Nova foi transmitida ao vivo pela TV Brasil
Esportes Há 10 horas

Primeira fase chega ao fim e 16 jogos abrem mata-mata da Copinha

Últimas vagas à etapa seguinte ficam com Água Santa e Monte Roraima
Esportes Há 11 horas

Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians

Duelo será às 16h do próximo dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha
Esportes Há 13 horas

Estaduais: Cruzeiro apresenta Gerson com derrota; Palmeiras bate Lusa

Grêmio goleia, Coritiba tropeça em casa e Ceará vence com time sub-20

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 24°
15° Sensação
0.63 km/h Vento
96% Umidade
100% (4.75mm) Chance chuva
05h50 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Terça
27° 14°
Quarta
33° 16°
Quinta
33° 18°
Sexta
33° 19°
Sábado
33° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 11 minutos

Bobsled: Edson Bindilatti garante vaga para 6ª Olimpíada de Inverno
Esportes Há 11 minutos

Sensação de 2025, Mirassol bate São Paulo em estreia no Paulistão
Tempo Severo Há 2 horas

Chuva causa alagamentos, bloqueia estrada, derruba árvores e deixa moradores fora de casa no RS
Vítima de golpe Há 2 horas

Mãe e filha perdem R$ 12 mil em golpe do falso advogado, em Ijuí
Esportes Há 5 horas

Com jovens, Bahia supera Jequié pela estreia no Campeonato Baiano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,554,35 +2,19%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2958 (10/01/26)
07
09
14
35
42
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6924 (10/01/26)
04
13
49
52
66
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3584 (10/01/26)
01
02
04
07
08
09
13
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias