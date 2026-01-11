Domingo, 11 de Janeiro de 2026
Estaduais: Cruzeiro apresenta Gerson com derrota; Palmeiras bate Lusa

Grêmio goleia, Coritiba tropeça em casa e Ceará vence com time sub-20

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/01/2026 às 11h03

O torcedor do Cruzeiro presente no Mineirão no último sábado (10) viveu emoções distintas. Primeiro, a empolgação pela contratação do meia Gerson, que foi apresentado com festa aos mais de 35 mil presentes no estádio. Depois, a frustração pela derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro.

Gerson foi ao gramado acompanhado de familiares e de Pedro Loureiro, principal acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro. O meia vestiu a camisa 97, alusiva ao ano da conquista da última Libertadores pela Raposa (1997). O contrato assinado pelo atleta de 28 anos, que veio do Zenit, da Rússia, e foi multicampeão pelo Flamengo, vale até 2030. O clube não divulgou valores, mas trata a negociação como "histórica para o futebol brasileiro".

Com a bola rolando, porém, o Pouso Alegre precisou de apenas quatro minutos para estragar a festa celeste, com Alexandre. Na etapa final, aos dez, o também meia Gabriel Tota ampliou para o time visitante, no retorno aos gramados após dois anos e dois meses eliminado do futebol por envolvimento em esquemas de manipulação de resultados. Ele não atuava desde maio de 2023, quando defendia o Ypiranga-RS.

Nos acréscimos, o lateral Kauã Prates descontou, mas não foi suficiente para evitar a derrota na estreia de Tite no comando do Cruzeiro. O treinador levou a campo um time alternativo, formado por jogadores da base, reservas e que retornaram de empréstimo.

Mais três jogos movimentaram a primeira rodada do Campeonato Mineiro. Na partida que abriu o Estadual, Uberlândia e Tombense não saíram do zero no Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG). Mesmo placar de URT e North no Estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG). Já o Democrata superou o Itabirito no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima (MG), por 1 a 0.

Deu Verdão no clássico das colônias

A primeira rodada do Campeonato Paulista já reservou um clássico entre as colônias lusitana e italiana de São Paulo para a noite de sábado. Melhor para o Palmeiras, que venceu a Portuguesa por 1 a 0 no Canindé.

O gol dos atuais vice-campeões saiu dos pés de Luighi, aos sete minutos da etapa final. O também atacante Igor Torres, da Lusa, foi expulso três minutos antes de o Verdão sair na frente. O volante Marlon Freitas, ex-Botafogo, fez a estreia na equipe dirigida por Abel Ferreira, que escalou um time misto.

Em outro confronto, Guarani e Primavera empataram por 1 a 1 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). O zagueiro Raphael Rodrigues, aos 20 minutos do segundo tempo, abriu o placar para o Bugre, mas o atacante Josiel, aos 50, evitou a derrota do Fantasma, estreante na elite do Paulistão, marcando o primeiro gol do clube de Indaiatuba (SP) na primeira divisão.

Goleada tricolor no interior gaúcho

O único time a vencer no primeiro sábado de bola rolando pelo Campeonato Gaúcho foi o Grêmio, que goleou o Avenida por 4 a 0 no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul (RS). O atacante Francis Amuzu, o zagueiro Wagner Leonardo, o volante Arthur e o meia Roger marcaram para o Tricolor, que teve a estreia do lateral Caio Paulista e do técnico Luís Castro. Todos os gols saíram na segunda etapa.

O Gauchão teve início com dois empates por 1 a 1. No Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), Juventude e Ypiranga balançaram as redes uma vez cada, assim como Guarany e Monsoon, que duelaram no Estádio Estrela D'Alva, em Bagé (RS).

Londrina arranca empate heroico

De volta à Série A do Campeonato Brasileiro, o Coritiba voltou a tropeçar em casa pelo Campeonato Paranaense. Na tarde de sábado, mesmo terminando a partida com dois homens a mais, o Coxa não saiu de um empate por 2 a 2 com o Londrina, no Couto Pereira, em Curitiba.

O Tubarão, como é conhecido o time do interior, abriu o placar com Iago Teles, mas o também atacante Thiago Azaf igualou, em cobrança de pênalti que levou à expulsão do zagueiro Wallace. Com um a mais, o Coritiba passou à frente com o meia Matheus Dias. Pouco antes dos acréscimos, o lateral Kevyn empatou. O volante André Júnior ainda levou o cartão vermelho nos minutos finais, mas o Londrina segurou o resultado.

Derrotado na última quarta-feira (7) pelo Foz do Iguaçu, por 3 a 2, também no Couto, o Coxa somou o primeiro ponto no Estadual. O Tubarão, que estreou superando o atual campeão Operário por 2 a 0, no Estádio do Café, em Londrina (PR), tem quatro pontos.

Ainda no sábado, a segunda rodada do Paranaense foi aberta com a reedição da última final, entre Operário e Maringá, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR). As equipes ficaram no 1 a 1. O Fantasma somou o primeiro ponto, enquanto o Dogão - que empatou por 3 a 3 com o Cianorte no Estádio Albino Turbay, em Cianorte (PR), na quarta passada - chegou a dois pontos na classificação.

Ceará estreia com vitória em 2026

A estreia do Ceará no Campeonato Cearense foi com vitória por 1 a 0 sobre o Floresta no Domingão, em Horizonte (CE). O atacante Enzo Lodovico marcou o gol do Vozão, que foi a campo com a equipe sub-20. O compromisso de sábado foi válido pela segunda rodada do Estadual - o Alvinegro folgou na primeira.

O atual bicampeão cearense volta a campo nesta quarta-feira (14), às 21h30 (horário de Brasília), diante do Maranguape, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. O jogo será transmitido ao vivo pela TV Brasil, em parceria com a TV Ceará.

Em outra partida de sábado pelo Estadual, o Quixadá recebeu o Maracanã no Abilhão, em Quixadá (CE), e ganhou por 1 a 0. O Canarinho do Sertão, como o clube é conhecido, soma quatro pontos após duas rodadas, enquanto o Bicolor de Maracanaú (CE) acumula duas derrotas e segue zerado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
