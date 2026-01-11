Carnaval de rua no Rio tem número recorde de blocos inscritos

No próximo dia 15, a Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (Riotur) divulgará os nomes dos blocos autorizados pela prefeitura a desfilar no carnaval de rua deste ano. Um número recorde de blocos se inscreveu na Riotur a partir de 15 de agosto de 2025, totalizando 803 agremiações, mas a previsão inicial da Riotur é que somente 465 desfilarão. O processo foi totalmente online .

Para o carnaval de 2025, 685 blocos pediram credenciamento e 482 foram autorizados pela prefeitura. Desses, entretanto, apenas 444 cumpriram a agenda após 38 cancelamentos, representando 32 blocos a menos do que nos festejos de momo de 2024. O calendário oficial de carnaval de rua de 2026 se estenderá de 17 de janeiro a 22 de fevereiro. Trinta e cinco blocos desfilarão pela primeira vez.

Estão previstos 135 desfiles no centro da cidade, 56 na zona norte, 63 na Grande Tijuca, 46 na zona oeste, 37 nas ilhas do Governador e Paquetá, 12 em Jacarepaguá, 100 na zona sul, 16 na Barra da Tijuca, Recreio e Vargens.



No Circuito Preta Gil, onde desfilam os megablocos e que abrange trechos da Avenida Presidente Antônio Carlos e da Rua Primeiro de Março, no centro do Rio, desfilarão este ano o Cordão da Bola Preta, Fervo da Lud, Bloco da Anitta, Bloco da Favorita, Monobloco, Chá da Alice, Bloco da Lexa, SeráQAbre?, Bloco da Gold e, a novidade deste ano, o Cordão do Boitatá, que desfilará pela primeira vez no circuito.

O nome foi dado pelo prefeito Eduardo Paes em homenagem à cantora Preta Gil, filha do compositor, cantor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, que faleceu no dia 20 de julho do ano passado, após dois anos e meio de luta contra um câncer de intestino. As datas dos desfiles não foram ainda divulgadas.

Este ano, o carnaval será nos dias 14 (sábado), 15 (domingo), 16 e 17 de fevereiro.

A presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul, Santa Teresa e Centro da Cidade do Rio de Janeiro (Sebastiana), Rita Fernandes, informou à AGENCIA Brasil que o Cordão do Boitatá é um bloco de chão. Apesar disso, foi incluído pela prefeitura no local de desfile dos megablocos. “Como o circuito dele estava alterado há muito tempo, a prefeitura fez um acordo e o bloco está agora no circuito dos megablocos”.

Regras mais simples

Rita Fernandes comemorou o aumento de blocos inscritos para participar do carnaval 2026, diante do número registrado no ano passado. Ela confirmou que “aumentou o número de pedidos, o que não significa que a prefeitura tenha dado autorização. Mas tem mais gente pedindo para poder se oficializar. Inclusive blocos que eram chamados de não oficiais e não dialogavam com a prefeitura agora querem se oficializar. Até porque a prefeitura lançou um edital de fomento para bloco de rua e aí, como tem dinheiro, o bloco precisa ser oficializado. Mas não reduziu nada, pelo contrário, aumentou”, reforçou.

De acordo com a Riotur, havia blocos que desfilavam mais de duas ou três vezes e, neste ano, vão desfilar uma ou duas vezes, por exemplo. Por isso, a previsão de blocos autorizados ser menor que em 2025.

Portaria 324 da Riotur, de 8 de janeiro deste ano, publicada nesta sexta-feira (9), no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, estabeleceu a concessão de incentivo cultural aos desfiles dos blocos de rua no carnaval 2026.

Os valores dos recursos são de R$ 5 mil para blocos de rua com até três mil foliões; R$ 25 mil para blocos de rua com 3.001 até dez mil foliões; e R$ 50 mil para os Blocos de Rua com 10.001 foliões ou mais.

Menos exigências

Indagada se o número de exigências por parte da prefeitura carioca havia aumentado este ano, Rita Fernandes garantiu que isso não ocorreu.

“Isso já mudou. As exigências não aumentaram. Inclusive, ao contrário, elas diminuíram principalmente em relação a blocos que não têm trios elétricos, estruturas de palco”, disse.

Esses blocos não precisam mais dar entrada no Corpo de Bombeiros para obter a licença de participação no carnaval. Se o bloco não utiliza arquibancadas, trios elétricos ou carros de som, não precisa de regularização. Mas, se houver estruturas físicas, é fundamental seguir as normas de segurança. Uma cartilha online no site do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro tem todas as orientações.

“Os blocos que não têm essas estruturas não precisam mais entrar nos bombeiros. Então, ao contrário, a portaria nova que a Riotur emitiu melhorou, facilitou, está mais simples. Eu acho que para os blocos que são mais simples e que estavam sofrendo muito com isso, melhorou. Já os blocos que têm carros de som muito grandes, palcos e tal, não tem jeito. Por questões de segurança, os bombeiros continuam fazendo exigências que já faziam em outros carnavais”, esclareceu a presidente da Sebastiana.

Último desfile

Rita Fernandes confirmou que, neste carnaval, o bloco Suvaco do Cristo, que desfila no Jardim Botânico, zona sul do Rio, fará seu último desfile. “É mesmo. O Suvaco vai parar. Ele tinha anunciado no ano passado que seria o penúltimo desfile e vai parar agora. Completa 40 anos e está encerrando a carreira, que nem o Imprensa que eu Gamo fez no ano passado. Está todo mundo cansado mesmo de verdade”.