Sábado, 10 de Janeiro de 2026
18°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália

Tenista corre contra o tempo para disputar 1º Grand Slam da temporada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 16h42

O brasileiro João Fonseca está fora do ATP 250 de Adelaide, na Austrália. Neste sábado (10), o tenista carioca publicou um vídeo na rede social Instagram, em que comunica a desistência em razão de dores lombares. É a mesma lesão que já o tirou do ATP 250 de Brisbane, também em solo australiano, e do compromisso do Brasil diante do Canadá pela Copa Davis, torneio equivalente a um Mundial masculino de seleções no tênis.

"Infelizmente, tive que me retirar do torneio de Adelaide. Estou sentindo uma dor nas costas e tentando me recuperar o mais rápido possível para estar 100% em quadra de novo", declarou o carioca de 19 anos, no vídeo.

Fonseca corre contra o tempo para disputar o Aberto da Austrália, primeiro dos quatro principais torneios do circuito - os chamados Grand Slams - da temporada. Depois da publicação nas redes sociais, ele concedeu uma entrevista coletiva em Adelaide. Segundo o brasileiro, as dores lombares têm sido crônicas.

"Eu nasci com um algo nas minhas costas e às vezes fica mais dolorido. Já tive uma fratura por estresse há cinco anos, mas é algo que vai estar no meu corpo, então preciso lidar com isso. Fizemos uma ressonância magnética e não é nada muito sério, mas pode ficar sério, então queremos estar 100%", disse Fonseca.

O brasileiro é o 29º colocado do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) . Ele caiu cinco posições em relação a 2025, após ficar fora do ATP de Brisbane, e deve perder mais alguns lugares pela ausência em Adelaide. Mesmo assim, está garantido como um dos 32 cabeças de chave do Aberto da Austrália, o que significa evitar um confronto com um top-30 do mundo, ao menos, nas duas primeiras fases.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 16 minutos

Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols

Confronto foi transmitido pela TV Brasil, em parceria com a TVE Bahia
Esportes Há 3 horas

Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino

Após pódio no slalom gigante, brasileiro volta a competir no domingo
Esportes Há 1 dia

COB anuncia os atletas que serão homenageados este ano no Hall da Fama

Entre os cinco eleitos está a lenda do basquete Oscar Schmidt
Esportes Há 1 dia

Skeleton: Nicole Silveira é bronze em etapa da Copa do Mundo na Suíça

Conquista ocorre a menos de um mês do início da Olimpíada de Inverno

 Imagem de pressfoto no Freepik
Esportes Há 1 dia

Suplementação pode contribuir para a saúde após os 50

Uso de suplementos pode contribuir para manutenção da força muscular, densidade óssea, imunidade, metabolismo e função cognitiva. Thais Figueredo, ...

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 22°
22° Sensação
1.19 km/h Vento
97% Umidade
100% (74.97mm) Chance chuva
05h50 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
27° 15°
Segunda
26° 13°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Quinta
32° 18°
Últimas notícias
Esportes Há 8 minutos

Vitória e Atlético-BA abrem Campeonato Baiano com empate sem gols
Saúde Há 3 horas

Hospitais estaduais de Santa Catarina estão entre os 100 melhores do Brasil
Esportes Há 3 horas

Dores lombares tiram João Fonseca de mais um torneio na Austrália
Esportes Há 3 horas

Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino
Internacional Há 3 horas

Acordo Mercosul-UE está alinhado a objetivos ambientais, diz ministra

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,311,66 +0,01%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6923 (09/01/26)
18
34
41
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3583 (09/01/26)
02
03
04
06
09
10
12
13
14
15
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias