Lucas Pinheiro garante outra prata na Copa do Mundo de esqui alpino

O brasileiro Lucas Pinheiro Braathen alcançou, pela terceira vez nesta temporada, um pódio na Copa do Mundo de esqui alpino. Neste sábado (10), ele conquistou a medalha de prata na etapa de Adelboden, na Suíça, na prova do slalom gigante.

A vitória foi do suíço Marco Odermatt, pelo quinto ano consecutivo. O francês Léo Anguenot completou o pódio. Norueguês de nascimento mas com mãe brasileira, Lucas volta a competir em Adelboden neste domingo (11), a partir das 6h30 (horário de Brasília), no slalom, prova em que ele foi prata no ano passado, no mesmo local.

Em ambas as provas, o esquiador realiza duas descidas em um percurso de curvas rápidas, tendo que passar entre mastros fincados na neve - as chamadas "portas". Vence quem tiver a menor somatória de tempos. A diferença é que, no gigante, a distância entre as portas é maior (cerca de 25 metros), o que leva a velocidades maiores que no slalom "convencional", onde o espaço de um mastro a outro é menor (aproximadamente 13 metros) e o competidor necessita de mais técnica para concluir o desafio.

Na disputa deste sábado, Lucas fez a segunda melhor marca da primeira descida, com 1min14s89, apenas 49 décimos atrás de Odermatt. Na seguinte, ele cravou os mesmos 1min16s83 do suíço, com tempo total de 2min31s72. Se não deu para buscar a liderança, a somatória bastou para deixá-lo à frente de Anguenot por 19 décimos.

O brasileiro não concluía as duas descidas do slalom gigante em Adelboden desde 2021, quando ainda representava a Noruega. Naquele ano, sofreu uma lesão séria no joelho.

“Fiquei muito emocionado entre as descidas hoje [sábado]. É a primeira vez que vejo a linha de chegada em Adelboden desde que me lesionei aqui. Levou alguns anos, mas quando voltei, fui direto para o pódio", disse Lucas, em entrevista à Federação Internacional de Ski e Snowboard (FIS).

Além da prata na Suíça, Lucas teve outro segundo lugar em Alta Badia, na Itália, em dezembro, também no slalom gigante, e foi campeão da etapa de Levi, na Finlândia, no slalom, no mês de outubro . O brasileiro ocupa a vice-liderança da Copa do Mundo de Esqui Alpino, com 488 pontos, contabilizando os 80 somados neste sábado. São 37 de vantagem para o austríaco Marco Schwarz. A ponta é de Odermatt, com 955 pontos. A vitória em Adelboden rendeu 100 pontos ao suíço.

Lucas é uma das principais esperanças do Brasil na Olimpíada de Inverno deste ano, que será disputada nas cidades italianas de Milão e Cortina, entre os dias 6 e 22 de fevereiro . O país busca uma medalha inédita no evento.