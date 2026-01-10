Sábado, 10 de Janeiro de 2026
Inmet emite alerta de tempestade e vento na Região Sul

Previsão é chuva de 30 a 60 milímetros por hora

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 13h37
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu neste sábado (10) um alerta laranja para a ocorrência de tempestade e ventos costeiros nos estados do Sul do país.

O alerta laranja, que é válido até as 12h deste domingo (11), é o grau intermediário entre os três avisos emitidos pelo instituto: amarelo, para perigo potencial; laranja, para perigo; e vermelho, para grande perigo.

De acordo com o Inmet, estão previstos para os três estados da Região Sul chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou 50 a 100 mm por dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Na região da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, ocorrerá Intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. É recomendado também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessário, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, 193

Domingo
27° 15°
Segunda
26° 13°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Quinta
32° 18°
