Sábado, 10 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Defesa Civil de SP alerta para ocorrência de chuva forte no estado

Também são esperadas rajadas de ventos e ocorrência de granizo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 12h32
© Arquivo/Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Defesa Civil de São Paulo divulgou alerta para a chegada de uma frente fria na Região Sul do estado, que deverá causar chuvas fortes e isoladas neste sábado (10) e domingo (11). Também são esperadas rajadas de ventos e ocorrência de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de Perigo Potencial para o estado, iniciando às 10h40 deste sábado, com vigência até as 11h de amanhã . São esperados chuva de 20 a 30 milímetros por hora e até 50 mm/dia, ventos intensos, de 40 a 60 km/h, e queda de granizo.

Segundo o Inmet, em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda . É recomendado também evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessário, a Defesa Civil pode ser acionada pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros, 193.

Domingo
27° 15°
Segunda
26° 13°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Quinta
32° 18°
