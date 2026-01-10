Sábado, 10 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rio de Janeiro pode chegar a 39ºC no domingo

Temperaturas altas também afetam cidades do interior

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/01/2026 às 00h02
Rio de Janeiro pode chegar a 39ºC no domingo
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A previsão é de que as temperaturas cheguem aos 39ºC na cidade do Rio de Janeiro no domingo (11) , conforme alertam as autoridades estaduais.

A cidade atingiu nesta sexta-feira (9) o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2) às 9h45. O Calor 2 é o segundo de cinco níveis de calor, e caracteriza-se por temperatura acima de 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Com a previsão de altas temperaturas, sete municípios entraram em nível de alerta severo: Belford Roxo, Japeri, Marica, Piraí, Queimados, São Gonçalo, Seropédica, Nova Iguaçu, Guapimirim e Itaguaí.

A previsão é que a capital entre na lista a partir de segunda-feira (12).

“É preciso manter uma boa hidratação ao longo do dia, usar roupas claras e leves e evitar a exposição direta ao sol nos horários mais quentes, entre 10h e 16h. Quando for inevitável sair nesse período, é importante utilizar proteção solar, como bonés, chapéus e óculos escuros”, alerta a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Grupo Caçadores de Notícias)
Incidente Há 4 horas

Ijuí: Porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.

Um pai, ao estacionar seu carro, teve um momento de desespero quando a porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.

 Foto: Reprodução/Secom SC
Relações Inter... Há 5 horas

Santa Catarina terá plano de ação intersetorial sobre o acordo UE–Mercosul

Imagem: PixabayO Governo de Santa Catarina acompanha a fase final de formalização do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul e já es...
Geral Há 6 horas

Nova profissão multimídia prejudica jornalistas, dizem sindicatos

Associação de emissoras de TV e rádio vê medida como avanço

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 9 horas

Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento

Foto: Divulgação/CelescA Celesc consolidou, em 2025, o avanço da transformação digital no relacionamento com os consumidores. Ao longo do ano, mais...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 10 horas

Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas

Segundo Renan Filho, beneficio será gratuito para a carteira digital

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 34°
21° Sensação
2.87 km/h Vento
97% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Quinta
° °
Últimas notícias
Educação Há 3 horas

Resultado do Enem será divulgado no dia 16 de janeiro
Internacional Há 3 horas

Delcy agradece a Lula e ao povo brasileiro por apoio e solidariedade
Incidente Há 4 horas

Ijuí: Porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.
Tenente Portela Há 4 horas

Tenente Portela: Administração Municipal vistoria obras do ginásio em Perpétuo Socorro
CNH Há 4 horas

Governo começa a renovar CNH para ‘bons condutores’ de forma automática e gratuita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,01%
Euro
R$ 6,24 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,405,24 +0,22%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6923 (09/01/26)
18
34
41
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3583 (09/01/26)
02
03
04
06
09
10
12
13
14
15
21
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2873 (09/01/26)
02
03
05
10
11
19
23
24
38
39
49
50
57
60
62
74
75
80
86
92
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2910 (09/01/26)
04
25
26
29
30
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias