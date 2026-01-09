Sexta, 09 de Janeiro de 2026
Ijuí: Porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.

Um pai, ao estacionar seu carro, teve um momento de desespero quando a porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Grupo Caçadores de Notícias
09/01/2026 às 20h08
(Foto: Grupo Caçadores de Notícias)
Na tarde de hoje, 09.01.2026 . um incidente preocupante ocorreu na cidade de Ijuí, mais especificamente na rua Doutor Pestana, com a avenida Davi José Martins. Um pai, ao estacionar seu carro, teve um momento de desespero quando a porta do veículo travou, deixando sua criança dentro.
 
Com o calor intenso que faz na cidade, a situação se tornou crítica rapidamente. O pai, visivelmente apavorado, acionou os bombeiros e a Brigada Militar, que chegaram prontamente ao local.
 

Os socorristas, demonstrando agilidade e competência, quebraram o vidro do carro para resgatar a criança. Felizmente, ela estava bem, embora suando bastante devido ao calor. A prioridade dos bombeiros e da Brigada Militar foi garantir a saúde e a segurança da criança, que foi retirada do veículo sem nenhuma lesão.
 
Após o resgate, a criança foi rapidamente avaliada e, felizmente, tudo ficou bem. O pai, aliviado, agradeceu a todos os envolvidos pela rápida intervenção. Este incidente serve como um lembrete da importância de sempre ficarmos atentos e tomarmos precauções para evitar situações de risco, especialmente em dias quentes como hoje.







