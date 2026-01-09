Sexta, 09 de Janeiro de 2026
COB anuncia os atletas que serão homenageados este ano no Hall da Fama

Entre os cinco eleitos está a lenda do basquete Oscar Schmidt

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/01/2026 às 19h23

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou os cinco atletas eleitos para serem homenageados este ano no Hall da Fama da entidade, criado em 2018. Na lista divulgada nesta sexta-feira (9) está Oscar Schimidt, ícone do basquete mundial e maior cestinha olímpico; Ricardo Santos e Emanuel Rego, dupla campeã olímpica no vôlei de praia nos Jogos de Atenas 2005; e Alexandre Welter e Lars Björkström, primeira parceria do país a faturar o ouro olímpico, em Moscou 1980.

Os cinco novos integrantes foram definidos pela comissão avaliadora, no último dia 10. Os atletas escolhidos deixarão as marcas dos pés e mãos eternizadas em moldes, durante uma cerimônia. A data e o local da celebração ainda serão anunciados.

"É um orgulho enorme para o COB homenagear esses gigantes. Não é só sobre reconhecer os grandes feitos e guardar seus nomes na história, é garantir que suas trajetórias sigam inspirando, sigam vivas para sempre, como um farol, dentro do esporte olímpico brasileiro", pontuou Marco La Porta, presidente do COB.

As primeiras personalidades a terem as marcas registradas no Hall da Fama foram a dupla de vôlei de praia Jackie Silva e Sandra Pires, o velejador Torben Grael e o maratonista Vanderlei Cordeiro. Depois de sete anos, já são 39 os homenageados. Os quatro últimos foram a ginasta Daiane dos Santos, o judoca Edinanci Silva, o tenista Gustavo Kuerten e o atirado esportivo Afrânico Costa in memoriam, eleitos em 2025.

Biografia dos atletas

Alex Welter e Lars Björkström - vela
Alex Welter e Lars Björkström entraram para a história com ao levarem a primeira medalha de ouro olímpica do país na modalidade - classe Tornado - na Olimpíada de Moscou (1980)..Na ocasião, eles quebraram um jejum de 24 anos sem pódios olímpicos do país. A parceria começou em 1976 e logo despontou no cenário internacional, com classificações para competições mundiais e olímpicas. Após encerrarem a carreira, ambos seguiram ativos no Movimento Olímpico, atuando inclusive como voluntários na Rio 2016. Welter e Björkström são reconhecidos como os campeões olímpicos vivos mais velhos do pais.

Oscar Schmidt - basquete
Conhecido mundialmente como Mão Santa, Oscar está no panteão dos astros do basquete mundial. Recordista brasileiro em participações olímpicas ((Moscou 1980, Los Angeles 1984, Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996), com cinco edições consecutivas, Oscar é o único atleta a ultrapassar a marca de 1.000 pontos na história da competição. O brasileiro integra tanto o Hall da Fama da Federação Internacional de Basquete (Fiba) quanto o Hall da Fama da NBA, embora nunca tenha atuado na liga norte-americana. mesmo sem nunca ter atuado na liga. Nascido em Natal (RN), o Mão Santa foi eleito um dos 100 maiores jogadores de basquete de todos os tempos.

Ricardo Santos e Emanuel Rego - vôlei de Praia
Ícones mundiais do vôlei de praia, Ricardo Santos e Emanuel Rego foram campeões olímpicos em Atenas 2004 e, quatro anos depois, subiram ao pódio em Pequim 2008, com a medalha de bronze. A dupla colecionou títulos no circuito internacional: foi campeã mundial em 2003, conquistaram cinco títulos do circuito mundial, e também faturaram o ouro Jogos Pan-Americanos Rio 2007. Além dos pódios, Ricardo e Emanuel deixam como legado a consolidação do vôlei de praia como uma das modalidades mais vitoriosas do Brasil.

