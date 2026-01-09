Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Santa Catarina terá plano de ação intersetorial sobre o acordo UE–Mercosul

Imagem: PixabayO Governo de Santa Catarina acompanha a fase final de formalização do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul e já es...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/01/2026 às 19h03
Santa Catarina terá plano de ação intersetorial sobre o acordo UE–Mercosul
Foto: Reprodução/Secom SC

Imagem: Pixabay

O Governo de Santa Catarina acompanha a fase final de formalização do acordo de parceria entre a União Europeia e o Mercosul e já estrutura um plano de ação para posicionar o Estado de forma competitiva quando o tratado entrar em vigor. Sob a liderança do governador Jorginho Mello, a articulação passou a ser tratada como instrumento estratégico de desenvolvimento, com um plano intersetorial que envolve diversas pastas do governo estadual e vem sendo estruturado no âmbito da Secretaria de Articulação Internacional (SAI).

O acordo UE–Mercosul, negociado ao longo de mais de 25 anos, recebeu aval político da União Europeia nesta semana, para ser a maior zona de livre comércio do mundo, reunindo um mercado de mais de 700 milhões de consumidores.

Após revisão jurídica e reforço dos compromissos ambientais, os estados membros da União Europeia autorizaram a Comissão Europeia a avançar para a assinatura formal, prevista para ocorrer nos próximos dias, durante a presidência rotativa do Mercosul exercida pelo Paraguai. O avanço do acordo representa uma oportunidade concreta para fortalecer a economia catarinense.

Acesso a um mercado de alta renda e inovação

Para Santa Catarina, o acordo representa oportunidades concretas de acesso a um mercado de alta renda, agregação de valor baseada em reputação sanitária e qualidade, modernização do parque industrial, integração às cadeias de valor europeias e ampliação de parcerias em infraestrutura, inovação e transição verde. Os efeitos do acordo, no entanto, dependem da capacidade dos territórios de se organizarem para capturar essas oportunidades.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

O secretário de Articulação Internacional, Paulo Bornhausen, explicou que o processo já foi iniciado em Santa Catarina. “Esse acordo cria a maior área de livre comércio do mundo, mas os territórios que se organizam é que capturam as oportunidades. Santa Catarina sai na frente porque o governador Jorginho Mello já havia determinado que começássemos esse trabalho. Agora é estruturar a base produtiva, conectando indústria, academia e tecnologia e fortalecendo a articulação internacional para transformar o acordo em desenvolvimento real para o estado”, afirmou o secretário.

Santa Catarina como território estratégico de integração

Diante desse cenário, o Governo do Estado trabalha na construção de um plano de ação coordenado pela SAI, que prevê a criação de uma força-tarefa estadual para elaborar um plano de prontidão setorial, a instalação de observatório permanente para orientar empresas e políticas públicas, a definição de metas e indicadores de médio e longo prazo, o alinhamento com políticas nacionais e instrumentos de financiamento e uma atuação internacional ativa junto à União Europeia, seus estados membros e fóruns relacionados à implementação do acordo.

Com base produtiva diversificada, agroindústria avançada, ecossistema de inovação em expansão e indicadores socioeconômicos acima da média nacional, Santa Catarina busca se posicionar não apenas como exportadora, mas como território estratégico de integração produtiva e tecnológica entre o Mercosul e a União Europeia, transformando o acordo em vetor de desenvolvimento de longo prazo.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Nova profissão multimídia prejudica jornalistas, dizem sindicatos

Associação de emissoras de TV e rádio vê medida como avanço

 Foto: Reprodução/Secom SC
Energia Há 5 horas

Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento

Foto: Divulgação/CelescA Celesc consolidou, em 2025, o avanço da transformação digital no relacionamento com os consumidores. Ao longo do ano, mais...

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 6 horas

Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas

Segundo Renan Filho, beneficio será gratuito para a carteira digital

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 6 horas

Frente fria e chuvas devem atingir São Paulo no fim de semana

No interior e nas regiões norte e oeste, máximas podem alcançar 35°C
Geral Há 7 horas

CNU 2025: prazo para recurso sobre avaliação de título começa hoje

Resultado provisório pode ser contestado até o dia 12

Tenente Portela, RS
29°
Chuvas esparsas
Mín. 18° Máx. 34°
30° Sensação
4.12 km/h Vento
55% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Economia Há 4 minutos

Entenda em 13 pontos o acordo Mercosul–UE
Esportes Há 37 minutos

COB anuncia os atletas que serão homenageados este ano no Hall da Fama
Saúde Há 37 minutos

Vacinação contra sarampo e febre amarela será intensificada em SP
Relações Inter... Há 57 minutos

Santa Catarina terá plano de ação intersetorial sobre o acordo UE–Mercosul
Economia Há 57 minutos

Apex estima que acordo Mercosul-UE pode elevar exportações do Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,28%
Euro
R$ 6,24 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 514,990,73 -0,59%
Ibovespa
163,370,31 pts 0.27%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias