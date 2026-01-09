Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc consolidou, em 2025, o avanço da transformação digital no relacionamento com os consumidores. Ao longo do ano, mais de 27 milhões de solicitações de serviços foram realizadas por meio dos canais digitais, que registram, atualmente, mais de 2 milhões de acessos por mês.

Os números demonstram a mudança no comportamento dos consumidores, que cada vez mais optam por soluções digitais para resolver suas demandas de forma prática e segura. Entre os serviços mais solicitados estão a emissão de segunda via da fatura, consulta ao histórico de consumo, registro de falta de energia e troca de titularidade.

O crescimento também é refletido no Aplicativo Celesc, que já acumula quase 1 milhão de downloads nas plataformas iOS e Android, ampliando o alcance do atendimento digital em todas as regiões de Santa Catarina.

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, os resultados confirmam a consolidação dos canais digitais como principal meio de contato com os consumidores.

“A transformação digital da Celesc é um compromisso permanente. Os canais digitais trazem mais agilidade, conforto e eficiência para o atendimento, além de contribuir para a modernização da companhia e a melhoria contínua dos serviços prestados à população catarinense. Em 2026, nosso foco será em tornar os canais ainda mais amigáveis, melhorando a experiência do cliente”, destaca.

Na avaliação do diretor Comercial da Celesc, Vitor Lopes Guimarães, a digitalização representa um ganho direto para o consumidor.

“Hoje, o cliente consegue resolver praticamente todas as suas demandas sem sair de casa. Nosso foco é ampliar essas facilidades, oferecendo um atendimento cada vez mais simples, acessível e alinhado às necessidades dos catarinenses”, afirma.

Em 2025, a Celesc avançou na modernização do atendimento com:

Expansão dos totens de autoatendimento, que permitem emissão de segunda via, parcelamento, pagamento por cartão ou Pix, religação e solicitação de nova ligação;

Evolução contínua da Agência Web e do Aplicativo, que passarão a contar com pagamento por cartão de crédito a partir de 2026.

A companhia reforça o convite para que os consumidores utilizem cada vez mais os canais digitais da Celesc, que oferecem praticidade, rapidez e segurança, além de contribuir para a redução de filas e maior eficiência operacional.

Canais digitais de atendimento da Celesc

Por meio dos canais digitais, é possível solicitar segunda via da fatura, novas ligações, troca de titularidade, parcelamentos, registrar falta de energia e acompanhar atendimentos:

Aplicativo Celesc (iOS e Android)

Agência Web: www.celesc.com.br

WhatsApp: (48) 99860-0067 – emissão rápida de 2ª via

Telefone 0800 048 0120 – atendimento comercial e emergencial

Telefone 0800 048 0196 – registro de falta de energia (24 horas)

Além disso, os consumidores contam com totens de autoatendimento instalados em pontos públicos, onde é possível emitir segunda via e pagar faturas com cartão ou Pix.

A relação completa dos locais dos totens está disponível em:

www.celesc.com.br/fale-conosco/locais-e-horarios-de-atendimento