Sexta, 09 de Janeiro de 2026
18°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento

Foto: Divulgação/CelescA Celesc consolidou, em 2025, o avanço da transformação digital no relacionamento com os consumidores. Ao longo do ano, mais...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
09/01/2026 às 14h46
Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Celesc

A Celesc consolidou, em 2025, o avanço da transformação digital no relacionamento com os consumidores. Ao longo do ano, mais de 27 milhões de solicitações de serviços foram realizadas por meio dos canais digitais, que registram, atualmente, mais de 2 milhões de acessos por mês.

Os números demonstram a mudança no comportamento dos consumidores, que cada vez mais optam por soluções digitais para resolver suas demandas de forma prática e segura. Entre os serviços mais solicitados estão a emissão de segunda via da fatura, consulta ao histórico de consumo, registro de falta de energia e troca de titularidade.

O crescimento também é refletido no Aplicativo Celesc, que já acumula quase 1 milhão de downloads nas plataformas iOS e Android, ampliando o alcance do atendimento digital em todas as regiões de Santa Catarina.

Para o presidente da Celesc, Tarcísio Rosa, os resultados confirmam a consolidação dos canais digitais como principal meio de contato com os consumidores.

“A transformação digital da Celesc é um compromisso permanente. Os canais digitais trazem mais agilidade, conforto e eficiência para o atendimento, além de contribuir para a modernização da companhia e a melhoria contínua dos serviços prestados à população catarinense. Em 2026, nosso foco será em tornar os canais ainda mais amigáveis, melhorando a experiência do cliente”, destaca.

Na avaliação do diretor Comercial da Celesc, Vitor Lopes Guimarães, a digitalização representa um ganho direto para o consumidor.

“Hoje, o cliente consegue resolver praticamente todas as suas demandas sem sair de casa. Nosso foco é ampliar essas facilidades, oferecendo um atendimento cada vez mais simples, acessível e alinhado às necessidades dos catarinenses”, afirma.

Em 2025, a Celesc avançou na modernização do atendimento com:

  • Expansão dos totens de autoatendimento, que permitem emissão de segunda via, parcelamento, pagamento por cartão ou Pix, religação e solicitação de nova ligação;
  • Evolução contínua da Agência Web e do Aplicativo, que passarão a contar com pagamento por cartão de crédito a partir de 2026.

A companhia reforça o convite para que os consumidores utilizem cada vez mais os canais digitais da Celesc, que oferecem praticidade, rapidez e segurança, além de contribuir para a redução de filas e maior eficiência operacional.

Canais digitais de atendimento da Celesc

Por meio dos canais digitais, é possível solicitar segunda via da fatura, novas ligações, troca de titularidade, parcelamentos, registrar falta de energia e acompanhar atendimentos:

Aplicativo Celesc (iOS e Android)
Agência Web: www.celesc.com.br
WhatsApp: (48) 99860-0067 – emissão rápida de 2ª via
Telefone 0800 048 0120 – atendimento comercial e emergencial
Telefone 0800 048 0196 – registro de falta de energia (24 horas)

Além disso, os consumidores contam com totens de autoatendimento instalados em pontos públicos, onde é possível emitir segunda via e pagar faturas com cartão ou Pix.

A relação completa dos locais dos totens está disponível em:

www.celesc.com.br/fale-conosco/locais-e-horarios-de-atendimento

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcello Casal JrAgência Brasil
Geral Há 46 minutos

Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas

Segundo Renan Filho, beneficio será gratuito para a carteira digital

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Geral Há 2 horas

Frente fria e chuvas devem atingir São Paulo no fim de semana

No interior e nas regiões norte e oeste, máximas podem alcançar 35°C
Geral Há 2 horas

CNU 2025: prazo para recurso sobre avaliação de título começa hoje

Resultado provisório pode ser contestado até o dia 12

 (Foto: Portal Rural)
Tragédia no campo Há 3 horas

Agricultor perde 48 vacas em Novo Xingu e enfrenta prejuízo de mais de R$ 600 mil

Família que dependia da produção leiteira vê renda diária desaparecer e recebe apoio da comunidade para recomeçar

 (Foto: Divulgação)
Atendimento Urgente Há 5 horas

Socorrista do Samu salva recém-nascido engasgado em Panambi

Bebê de 15 dias voltou a respirar após manobras de desobstrução realizadas durante atendimento no centro da cidade

Tenente Portela, RS
34°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 34°
36° Sensação
3.59 km/h Vento
42% Umidade
100% (5.39mm) Chance chuva
05h49 Nascer do sol
19h34 Pôr do sol
Sábado
20° 17°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 16°
Terça
31° 16°
Quarta
31° 18°
Últimas notícias
Energia Há 13 minutos

Retrospectiva 2025: Celesc registra mais de 27 milhões de serviços digitais e reforça avanço da transformação digital no atendimento
Senado Federal Há 27 minutos

Punição para abuso de ações judiciais contra concorrência volta ao Senado
Articulação Política Há 36 minutos

Zucco convida Celso Rigo para ser vice na disputa pelo Piratini
Senado Federal Há 42 minutos

Brasil terá relatório bienal com dados sobre violência contra mulheres
Senado Federal Há 42 minutos

Dia do Quadrinho Nacional pode virar lei em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,46%
Euro
R$ 6,23 -0,63%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 519,409,16 +0,45%
Ibovespa
164,220,27 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2957 (08/01/26)
19
28
36
37
48
52
Ver detalhes
Quina
Concurso 6922 (08/01/26)
16
26
36
51
56
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3582 (08/01/26)
02
05
06
07
08
09
10
11
12
13
16
18
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2872 (07/01/26)
01
10
12
14
16
18
21
27
47
53
57
58
61
69
70
76
80
81
89
90
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2909 (07/01/26)
09
12
33
44
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias