Frente fria e chuvas devem atingir São Paulo no fim de semana

No interior e nas regiões norte e oeste, máximas podem alcançar 35°C

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/01/2026 às 13h33
Frente fria e chuvas devem atingir São Paulo no fim de semana
© Paulo Pinto/Agência Brasil

A formação de um ciclone extratropical no sul do Brasil deve causar uma frente fria para o estado de São Paulo nos próximos sábado (10) e domingo (11), favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva fortes e isoladas em diversas regiões do estado.

Segundo a Defesa Civil, as áreas com maior potencial para temporais estão nas regiões que fazem divisa com o Paraná e ao longo da faixa leste paulista. Há possibilidade de chuva intensa acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo de forma isolada.

As temperaturas seguem elevadas em grande parte do estado, com leve moderação ao longo do fim de semana. Na região metropolitana da capital, os termômetros variam entre 21°C e 33°C, enquanto na Baixada Santista os valores ficam entre 25°C e 35°C.

Tempo no interior

No interior e nas regiões norte e oeste, as máximas permanecem altas, alcançando 35°C em áreas como Vale do Paraíba, litoral norte, Araçatuba, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto. No Vale do Ribeira e na região de Itapeva, as temperaturas podem chegar a 37°C. Já nas áreas de maior altitude, como a Serra da Mantiqueira, as mínimas ficam em torno de 15°C e as máximas não ultrapassam 26°C.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGESP), o fim de semana na região metropolitana de São Paulo deve manter uma condição típica de verão, com predomínio de sol no decorrer do dia, calor e temperatura acima dos 30°C.

Temperatura em elevação

No sábado (10), o predomínio de sol desde o amanhecer favorece a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia, com temperatura mínima em torno dos 20°C na madrugada e de 32°C no período da tarde, com taxas mínimas de umidade do ar ao redor dos 35%. O dia deve terminar com aumento da nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

No domingo (11), a tendência é de que também haja sol, calor e elevação rápida da temperatura ao longo do dia. A mínima na madrugada deve girar em torno dos 21°C e a máxima mais uma vez pode superar os 32°C. A umidade do ar deve apresentar valores mínimos de 32% nas horas de maior aquecimento. O final do domingo deve ser com nebulosidade variável e sem previsão de chuva.

