Agricultor perde 48 vacas em Novo Xingu e enfrenta prejuízo de mais de R$ 600 mil

Um drama silencioso e devastador atingiu a propriedade dos agricultores Vanderlei e Solange Vitter na última sexta-feira (2), em Novo Xingu. Em poucas horas, o casal perdeu 48 vacas em fase de lactação, praticamente toda a produção de leite da propriedade. O prejuízo apenas com os animais ultrapassa R$ 600 mil, sem considerar a perda mensal da renda proveniente do leite.

Segundo os produtores, tudo parecia normal na manhã do dia 2. Ao buscar o gado no piquete para a ordenha, Vanderlei encontrou os primeiros animais caídos. Em questão de minutos, outras vacas começaram a apresentar sinais graves, caindo e morrendo rapidamente. A situação se agravava a cada instante, sem que houvesse tempo ou meios eficazes para conter a tragédia.

Veterinários, técnicos de cooperativas, profissionais da Secretaria Municipal de Agricultura e parceiros da região foram acionados imediatamente. Ao longo do dia, diversos atendimentos ocorreram, com tentativas de medicação e protocolos de emergência, mas nenhum tratamento surtiu efeito. As mortes ocorreram de forma sucessiva, deixando a família desolada.

A principal suspeita, até o momento, é intoxicação causada pela pastagem, possivelmente favorecida por vários dias consecutivos de chuva, alta umidade e ausência de sol, condições que podem ter alterado a vegetação consumida pelos animais. Amostras foram coletadas e enviadas para análise laboratorial, e os resultados oficiais ainda são aguardados para confirmar a causa.

O impacto emocional também é profundo. Solange relatou o sofrimento de ver animais criados desde pequenos morrerem um a um, enquanto tentavam, sem sucesso, salvá-los. “É um sentimento de impotência. A gente cria, cuida, trata como parte da família, e de repente não consegue fazer nada”, desabafou emocionada.

As 48 vacas produziam, em média, entre 1.100 e 1.200 litros de leite por dia, o que garantia à família uma renda mensal estimada entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. Este valor era fundamental para manter financiamentos, investimentos e despesas da propriedade. Com a perda total da produção, o futuro imediato se torna incerto.

Diante da tragédia, a solidariedade da comunidade se manifestou rapidamente. Vizinhos, produtores e empresários já se mobilizam para ajudar com doações financeiras ou oferecendo animais para recompor o rebanho. A Prefeitura de Novo Xingu, por meio da Secretaria de Agricultura, organiza uma campanha solidária para apoiar a família e permitir que a atividade leiteira seja retomada gradualmente.

Mesmo abalados, Vanderlei e Solange afirmam que não pretendem desistir. Após quase três décadas dedicadas à produção de leite, o casal busca forças para recomeçar.

Como ajudar

A campanha de ajuda solidária aceita contribuições financeiras e doações de animais, que serão organizadas legalmente e com os exames sanitários necessários.

Telefones para contato: (54) 9 9984-3251 – Sérgio Tasso, ou (55) 9 9923-2798 – Ana Paula Witter.

Doações financeiras podem ser feitas via Pix, usando a chave (55) 99923-2798, em nome de Ana Paula Werkhausen Witter.

Neste momento, a solidariedade da comunidade e da região é fundamental para que a família Witter consiga retomar sua atividade e reconstruir sua fonte de sustento.













