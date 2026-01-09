Socorrista do Samu salva recém-nascido engasgado em Panambi

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Panambi realizava um atendimento na rua Benjamin Constant, na área central da cidade, quando foi abordada pelos pais de um recém-nascido de apenas 15 dias de vida, que havia se engasgado com leite materno.

No momento, a socorrista Thamara Becker prestava atendimento a um homem que havia sofrido uma queda, enquanto o condutor Paulo Lopes auxiliava na ocorrência.

Ao perceber a gravidade da situação envolvendo o bebê, a socorrista iniciou imediatamente as manobras de desobstrução das vias aéreas, conseguindo fazer com que a criança voltasse a respirar.

Após os primeiros procedimentos, o recém-nascido foi encaminhado ao Hospital de Panambi para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar continuidade ao atendimento do homem que havia sofrido a queda.

Segundo informações, a criança passa bem.

